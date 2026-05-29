Вышел трейлер второго сезона запутанного сериала 'Шугар' с Колином Фарреллом

Стриминговый сервис Apple TV+ показал первый трейлер второго сезона запутанного мультижанрового сериала "Шугар" (Sugar) с Колином Фарреллом ("Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина", "Бэтмен", сериалы "Настоящий детектив", "Пингвин").

В первом сезоне основные события разворачивались вокруг лос-анджелесского частного детектива Джона Шугара, который взялся за расследование загадочного исчезновения внучки легендарного голливудского продюсера. Впрочем, ближе к концу сезона сюжет кардинально изменился и сместился в сторону научной фантастики.

В новом сезоне Шугар возьмется за новое дело, связанное с розыском проблемного старшего брата перспективного местного боксера. Параллельно главный герой продолжит поиски своей пропавшей сестры.

Во втором сезоне "Шугара", кроме самого Фаррелла, будет совершенно новый актерский состав, включая Джина Ха ("Восстание штатов", сериал "Патинко"), Рэймонда Ли ("Топ Ган: Маверик"), Тони Далтона (сериалы "Лучше звоните Солу", "Соколиный глаз", "Шибайголова: Рожденный заново", "Последние из нас"), Лору Доннелли ("Ночной оборотень", сериал "Чужестранка"), Сашу Калле ("Флэш") и специальную приглашенную звезду Ши Вигема (франшиза "Миссия невыполнима").

Премьера второго сезона запланирована на 19 июня 2026 года. Сезон будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Сериал "Шугар" – что известно

Первый сезон сериала "Шугар" стартовал в апреле 2024 года. В целом он получил положительные отзывы, хотя кое-кто и критиковал его за слишком запутанный и многослойный сюжет.

Помимо Фаррелла в шоу были задействованы Кирби Гауэлл-Баптист (сериал "Песочный человек"), Эми Райан (сериал "Провслушка"), Деннис Буцикарис (сериалы "Лучше звоните Солу", "Миллиарды"), Нейт Корддри (сериалы "Охотник за разумом", "Перри Мейсон"), Джеймс Кромвелл (сериалы "Берлинская резидентура", "Американская история ужасов: Психушка") и другие.

Автором сериала выступил Марк Протосевич, известный благодаря работе над сценариями к фильмам "Клетка" (2000), "Посейдон" (2006), "Я – легенда" (2007), "Тор" (2011) и "Олдбой" (2013).

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 81% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 86% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 67 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

