Сумская заговорила об общении со старшей дочерью, которая живет в РФ: 'Тяжелая ситуация'

Актриса также рассказала, планируют ли они встретиться в ближайшее время.

Известная украинская актриса Ольга Сумская ответила, общается ли она со старшей дочерью, которая живет с семьей в РФ.

Совсем скоро Антонина Паперная будет праздновать свой день рождения. Поэтому звездная мамочка призналась, что лично не сможет ее поздравить, однако они поддерживают связь.

"Разве может мама не общаться с детьми? Может, и есть такие примеры, но не в нашем случае. Это мой родной ребенок. Дети взрослеют, а я уже даже не верю, что уже такой возраст. Хотя это прекрасный возраст, это расцвет молодости и творческих возможностей. Я вспоминаю свои "за 30" – все только начиналось. Поэтому я желаю ей здоровья, вдохновения и выдержки", – подчеркнула Сумская в проекте "Наодинці з Гламуром".

Актриса также добавила, что пока не планирует встречу с Антониной, потому что сейчас на это нет возможности. А вот о своих внуках Еве и Даниле Ольга впервые рассказала так:

"Они - мои кровинки. Они похожи на моего первого мужа Евгения Паперного. Они еще маленькие и нельзя сказать, пробуждаются ли у них актерские способности, но ситуация сложная".

К слову, Антонина Паперная еще до начала полномасштабной войны уехала в страну-агрессора. Сейчас она продолжает там жить вместе с мужем-актером Владимиром Ягличем и детьми.

