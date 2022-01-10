День Василия 2022 / фото 2019rik.com.ua

В середине января украинцы отмечают праздник, который завершает период новогодне-рождественских праздников. Это день 14 января, который имеет множество названий - Щедрый Вечер, Старый Новый год, день Меланки или праздник Василия. Церковь в эту дату чтит память святителя Василия Великого.

День Василия: история праздника

Святой Василий родился на территории современной Турции в городе Кесария в 329 году в знатной семье. Святой получил хорошее образование. В зрелом возрасте он стал аскетом и священником, а незадолго до смерти стал епископом Кесарии. 

Святой Василий призывал народ любить ближних, помогать беднякам и отвергать ересь. Он прославился как автор множества богословских текстов и законодатель монашества.

Васильев день 2022: традиции и обычаи

Празднование дня Василия начинается ещё накануне даты, в Щедрый вечер 13 января. Дети и молодежь в эту дату ходят к соседям и колядуют. Популярное развлечение на Щедрый вечер - переодевание в козу и разыгрывание шутливых сценок.

Наши предки считали святого Василия покровителем свиней. 14 января принято подавать на стол целого запеченного поросенка. За обеденный стол приглашают всю семью. Готовят также и другие блюда из свинины. Также в этот день чествуют пастухов.

Мальчики и мужчины 14 января посевают: ходят по домам, рассыпают зерно и желают здоровья хозяевам. Девушки, особенно незамужние, 14 января поводили гадания. В церкви в Васильев день проводятся богослужения и литургии. 

Что нельзя делать в день Василия

  • Нельзя посевать женщинам.
  • 14 января женщина не должна заходить первой в дом.
  • Нельзя считать мелкие купюры и монеты – это сулит бедность.
  • В эту дату не стоит отдавать долги.
  • Запрещено заниматься рукоделием.
  • Выносить мусор в этот день - плохая примета.

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