Васильев день отмечается ежегодно в Старый Новый год.

В середине января украинцы отмечают праздник, который завершает период новогодне-рождественских праздников. Это день 14 января, который имеет множество названий - Щедрый Вечер, Старый Новый год, день Меланки или праздник Василия. Церковь в эту дату чтит память святителя Василия Великого.

День Василия: история праздника

Святой Василий родился на территории современной Турции в городе Кесария в 329 году в знатной семье. Святой получил хорошее образование. В зрелом возрасте он стал аскетом и священником, а незадолго до смерти стал епископом Кесарии.

Святой Василий призывал народ любить ближних, помогать беднякам и отвергать ересь. Он прославился как автор множества богословских текстов и законодатель монашества.

Васильев день 2022: традиции и обычаи

Празднование дня Василия начинается ещё накануне даты, в Щедрый вечер 13 января. Дети и молодежь в эту дату ходят к соседям и колядуют. Популярное развлечение на Щедрый вечер - переодевание в козу и разыгрывание шутливых сценок.

Наши предки считали святого Василия покровителем свиней. 14 января принято подавать на стол целого запеченного поросенка. За обеденный стол приглашают всю семью. Готовят также и другие блюда из свинины. Также в этот день чествуют пастухов.

Мальчики и мужчины 14 января посевают: ходят по домам, рассыпают зерно и желают здоровья хозяевам. Девушки, особенно незамужние, 14 января поводили гадания. В церкви в Васильев день проводятся богослужения и литургии.

Что нельзя делать в день Василия

Нельзя посевать женщинам.

14 января женщина не должна заходить первой в дом.

Нельзя считать мелкие купюры и монеты – это сулит бедность.

В эту дату не стоит отдавать долги.

Запрещено заниматься рукоделием.

Выносить мусор в этот день - плохая примета.

Вас также могут заинтересовать новости: