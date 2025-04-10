10 апреля не забудьте поздравить своих братьев и сестер.

День брата и сестры Украина празднует вместе с остальным миром 10 апреля. Это международный праздник, посвященный важным родственным связям.

День брата и сестры - история возникновения

Корни праздника уходят в 1995 год. Он был основан в Соединенных Штатах Америки Клавдией Эварт в честь брата и сестры, которые умерли еще в детстве.

Также в США был основан Фонд Дня братьев и сестер. Он дошел до наших дней и имеет статус некоммерческой организации.

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Праздник быстро стал популярным в Штатах, а затем и в Европе. Правда, в странах ЕС его чаще отмечают в последний день мая.

На английском языке он называется International Siblings Day. "Сиблинги" - это сестры и братья, у которых одни родители и кровная связь. Стоит отметить, что у 80% американцев есть сестры или братья.

Интересный факт: у индуистов есть своей аналогичный праздник. Он называется Ракша Бандхан, что значит "связь защиты, заботы". В этот день сестры любого возраста повязывают своим братьям амулет или талисман в знак защиты. Они же отвечают каким-то подарком.

С Днем брата и сестры - поздравления и открытки

С тобой делили мы и слёзы, и мечты,

Ты - часть души, частичка доброты.

Пусть будет жизнь твоя как райский свет!

Любви, удачи и счастливых лет!

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Братишка/сестрёнка, сегодня твой день,

Пусть в жизни не будет тревог и потерь.

Ты - мой союзник, мой близкий, родной,

Всегда оставайся рядом со мной!

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Поздравляю с Днем братьев и сестер! Спасибо, что вы у меня есть. Пускай ваша жизнь сложится самым лучшим образом, а если будут невзгоды, то мы всегда подставим друг другу плечо. Я люблю вас!

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Спасибо тебе за все советы, за теплые объятия и беззаботный смех! В День братьев и сестер я тебе желаю здоровья и успех. Пускай года не встанут между нами, а узы будут только крепнуть!

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С Днем брата и сестры тебя я поздравляю! Пусть на твоем жизненном пути никогда не будет преград, любовь - одна на всю жизнь, а друзья - верные и добрые!

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