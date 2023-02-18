Когда будут поминальные дни в 2023 году и что нужно делать в родительскую субботу.

Родительские субботы - это дни особого поминовения усопших. На какие числа по православному календарю они приходятся в 2023 году, за кого нужно подавать поминальные записки в храме, а также что можно и нельзя делать в эти дни - в материале УНИАН.

Ранее мы писали, когда будет первая Вселенская родительская суббота 2023 и о ее традициях.

Родительские субботы 2023 - когда будут поминальные дни по календарю

В церкви существуют определенные дни, когда поминают усопших. В храмах проводят особые службы, а прихожане посещают кладбища. Есть несколько особых родительских суббот: Мясопустная, Троицкая, 2-я, 3-я, 4-я субботы Великого поста, Радоница. Кроме них, есть и другие поминальные субботы. В 2023 году они приходятся на такие числа:

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Мясопустная поминальная суббота, Вселенская родительская субота - 18 февраля;

поминальная 2-я суббота Великого поста - 11 марта;

поминальная 3-я суббота Великого поста - 18 марта;

поминальная 4-я суббота Великого поста - 25 марта;

Радоница - 25 апреля (Проводы);

Троицкая суббота, Вселенская родительская суббота - 3 июня;

родительская суббота перед Петровым постом - 10 июня

родительская суббота перед Успенским постом - 12 августа;

Покровская суббота - 7 октября;

Димитриевская родительская суббота - 4 ноября;

Кузьмина суббота - 11 ноября;

Михайловская суббота - 18 ноября;

родительская суббота перед Рождественским постом - 25 ноября.

Есть две родительские субботы, которые называют Вселенскими - это Мясопустная родительская суббота и Троицкая родительская суббота. В эти дни поминают не только своих умерших родственников, но и всех умерших христиан, в том числе тех, кто погиб или умер внезапно и не был похоронен.

Родительские субботы - как правильно поминать

В родительские субботы нужно:

посетить храм - можно заказать сорокоуст или литургию, подать записку с именами умерших родственников;

можно и нужно молиться не только за праведников, но и за грешников;

посетить кладбище и привести в порядок могилы - не только родных, но и заброшенные;

сделать хорошее дело;

подать милостыню.

Мирские дела церковь советует сделать заблаговременно, чтобы в поминальный день сосредоточиться на молитвах. Но прямого запрета на работу нет.

Родительские субботы - чего нельзя делать

В родительскую субботу не следует:

устраивать шумные застолья;

поминать умерших алкоголем;

нельзя вспоминать об умершем с обидой или злостью, страдать - нужно только молиться;

ругаться, злословить и завидовать;

отказывать в милостыне.

Также церковь не приветствует оставлять пищу на могилах, но можно зажечь свечу.

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