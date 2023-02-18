Родительские субботы - это дни особого поминовения усопших. На какие числа по православному календарю они приходятся в 2023 году, за кого нужно подавать поминальные записки в храме, а также что можно и нельзя делать в эти дни - в материале УНИАН.
- Родительские субботы 2023 - когда будут поминальные дни по календарю
- Родительские субботы - как правильно поминать
- Родительские субботы - чего нельзя делать
Ранее мы писали, когда будет первая Вселенская родительская суббота 2023 и о ее традициях.
Родительские субботы 2023 - когда будут поминальные дни по календарю
В церкви существуют определенные дни, когда поминают усопших. В храмах проводят особые службы, а прихожане посещают кладбища. Есть несколько особых родительских суббот: Мясопустная, Троицкая, 2-я, 3-я, 4-я субботы Великого поста, Радоница. Кроме них, есть и другие поминальные субботы. В 2023 году они приходятся на такие числа:
- Мясопустная поминальная суббота, Вселенская родительская субота - 18 февраля;
- поминальная 2-я суббота Великого поста - 11 марта;
- поминальная 3-я суббота Великого поста - 18 марта;
- поминальная 4-я суббота Великого поста - 25 марта;
- Радоница - 25 апреля (Проводы);
- Троицкая суббота, Вселенская родительская суббота - 3 июня;
- родительская суббота перед Петровым постом - 10 июня
- родительская суббота перед Успенским постом - 12 августа;
- Покровская суббота - 7 октября;
- Димитриевская родительская суббота - 4 ноября;
- Кузьмина суббота - 11 ноября;
- Михайловская суббота - 18 ноября;
- родительская суббота перед Рождественским постом - 25 ноября.
Есть две родительские субботы, которые называют Вселенскими - это Мясопустная родительская суббота и Троицкая родительская суббота. В эти дни поминают не только своих умерших родственников, но и всех умерших христиан, в том числе тех, кто погиб или умер внезапно и не был похоронен.
Родительские субботы - как правильно поминать
В родительские субботы нужно:
- посетить храм - можно заказать сорокоуст или литургию, подать записку с именами умерших родственников;
- можно и нужно молиться не только за праведников, но и за грешников;
- посетить кладбище и привести в порядок могилы - не только родных, но и заброшенные;
- сделать хорошее дело;
- подать милостыню.
Мирские дела церковь советует сделать заблаговременно, чтобы в поминальный день сосредоточиться на молитвах. Но прямого запрета на работу нет.
Родительские субботы - чего нельзя делать
В родительскую субботу не следует:
- устраивать шумные застолья;
- поминать умерших алкоголем;
- нельзя вспоминать об умершем с обидой или злостью, страдать - нужно только молиться;
- ругаться, злословить и завидовать;
- отказывать в милостыне.
Также церковь не приветствует оставлять пищу на могилах, но можно зажечь свечу.