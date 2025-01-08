Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 9 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

9 января по новому церковному календарю вспоминают мученика Полиевкта и преподобного Евстратия. В народе день так и прозвали - Евстратия. О его традициях, приметах и запретах и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 9 января (22 января по старому стилю) - день памяти мученика Полиевкта и преподобного Евстратия, чудотворца.

Видео дня

Полиевкт жил в III веке в Армении, в городе Мелитине. Мужчина был язычником и воином при императоре Декии, но был у Полиевкта друг-христианин воин Неарх. Когда начались гонения на христиан, то Полиевкт в качестве протеста вышел на городскую площадь и разорвал в клочья царский указ о поклонении идолам, а затем и выбил из рук жрецов и самих идолов. Тесть Полиевкта, который был правителем города, ужаснулся. Не смея противиться царскому указу, он отправил зятя на казнь. Так Полиевкт стал первым мучеником.

При равноапостольном Константине в Мелитине был воздвигнут храм в честь Полиевкта. Известно, что по молитвам к святому происходили многие чудеса.

***

Преподобный Евстратий был родом из города Тарса. В 20 лет он тайно ушел из родительского дома в Авгаровскую обитель (на Олимпе в Малой Азии). Там вел строгую подвижническую жизнь, по ночам молился, а питался лишь хлебом и водой. Через некоторое время его избрали настоятелем монастыря.

Во времена правления иконоборца Льва Армянина преподобный Евстратий скрывался в горах и пустынях, а после смерти царя вернулся в монастырь. Умер святой в возрасте 95 лет, а перед смертью дал наставление: думать о будущей жизни и не привязываться к земным благам.

Какой церковный праздник 9 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого апостола от 70-ти Стефана. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 9 января

По приметам дня смотрят, какой будет погода в дальнейшем:

вороны сидят на верхушках деревьев - холода затянутся надолго, гуляют по снегу - к потеплению;

птицы вдруг исчезли - пойдет снег;

туман в этот день - скоро жди оттепель.

В народе 9 января - праздник Евстратия. Считается, что если в этот день мороз, то год будет урожайным.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 9 января нельзя сквернословить, ругаться и ссориться друг с другом, желать зла, отказывать в помощи. Церковь порицает лень, жадность, зависть, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: категорически запрещено бездельничать - наказанием может стать безденежье. Также, согласно поверью, не следует пришивать пуговицы - считается, что таким образом можно "пришить" старые проблемы.

Что можно делать 9 января

В православный праздник сегодня просят защиты от жизненных невзгод, скорого выздоровления и исцеления от болезней, а также молятся за тех, кто оказался в плену.

С этого дня уже начинаются хлопоты - зимние праздники прошли. Нужно привести в порядок дом, двор, постирать, погладить. Считается, что лениться и работать плохо нельзя, чтобы не навлечь на себя беды. Перед началом работ в старину обязательно ходили в баню - "смыть с себя Святки", только тогда все дела будут легко даваться.

Кто отмечает день ангела 9 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Захар, Филипп, Антонина.

По старому стилю день ангела у Антонины, Елены, Давида, Степана, Федора, Якова.

Вас также могут заинтересовать новости: