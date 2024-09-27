Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 28 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

28 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобного Харитона Исповедника и отмечают Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих. О традициях и приметах 28 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

28 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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28 сентября по новому церковному календарю (11 октября по старому) - день памяти преподобного Харитона Исповедника, епископа Иконийского, и Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

Харитон Исповедник жил в IV веке, в Иконии (сейчас это турецкий город Конья). В те времена правил римский император Аврелиан, который устраивал гонения на христиан. Попал под них и Харитон.

Примером для епископа служила мученица Фекла, его землячка, которая мученически погибла за веру. Харитон решил, что поступит также, но императора Аврелиана убили, а новый правитель приказал отпустить Харитона. Поэтому святой решил посвятить свою жизнь Богу и отправился в Иерусалим. По пути на него напали разбойники, связали его, и оставили его с собой в пещере. Харитон стал ждать смерти, но в пещеру заползла змея и отравила своим ядом вино, которое выпили разбойники и погибли после. Преподобный решил остаться жить в пещере, со временем у него появились последователи, а позже возникла Фаранская лавра - очень знаменитая в Палестине.

Святой Харитон покинул ее, чтобы быть наедине, и ушел в пустыню. Там он, в пещерах Сорокадневной горы, основал Иерихонскую лавру, а позже перешел уже на новое место и создал там Суккийсккю лавру. Недалеко от нее в пещере преподобный Харитон Исповедник и провел остаток жизни, но умирать отправился в свою первую обитель - Фаранскую лавру. Похоронили его в церкви, которую построили на месте той самой пещеры разбойников.

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28 сентября по новому стилю отмечают также Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих. Это день памяти монахов Киево-Печерской лавры, почитаемых как святых, которые похоронены в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Праздник был установлен в 1670 году, но сначала его отмечали в первую субботу после праздника Воздвижения Креста Господня. В 1886 году киевский митрополит Платон перенес празднование памяти Собора Ближних пещер на 28 сентября в соответствии с совершаемым 28 августа празднованием памяти Собора святых Дальних пещер.

Ближние пещеры появились после того, как в 1057 году преподобный Антоний, основатель Киево-Печерской лавры, решил уединиться и переселился из пещер (сейчас это Дальние пещеры) на другой склон. Но и там вскоре возле преподобного стали собираться иноки - так появились Ближние пещеры.

В середине 70-х годов XI века построили Успенский собор - в деревянном монастыре осталась часть братии, а в Ближних и Дальних пещерах уединялись подвижники и хоронили умершую братию. Первым в Ближних пещерах в 1073 году был похоронен преподобный Антоний, в Дальних - в 1074 году похоронили преподобного Феодосия.

В 1760 году Ближние пещеры восстановили после землетрясения и тогда же начали строительство каменного собора в честь Воздвижения Креста Господня.

Монахи Печерского монастыря стали первыми подвижниками в Киевской Руси, а их молитвенные подвиги воодушевили последующие поколения на великие духовные труды. До сегодняшнего дня Киево-Печерская Лавра - это место, где происходят чудеса. Известны случаи исцеления от тяжелых болезней по молитвам к старцам.

Ныне в Ближних пещерах почивают нетленные мощи 73 святых, среди них и мощи преподобного Антония.

Церковный праздник 28 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святого великомученика Никиты Готфского.

О чем говорят приметы на 28 сентября

По приметам дня судят, какими будут зима и лето:

если в этот день холодный ветер - следующее лето будет теплым;

погожий день - к холодной и снежной зиме;

гуси высоко летят - к наводнению зимой.

В народном календаре 28 сентября - праздник Харитонов день. В єто время подмечали, как опадают с деревьев листья: если ложатся тыльной стороной - в следующем году будет хороший урожай.

Что нельзя делать 28 сентября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, выступает против зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

По народным приметам сегодня нельзя жаловаться на жизнь - это к неурядицам, и делиться планами. В народе день 28 сентября считается не очень добрым - говорят, в это время гуляют темные силы, поэтому советуют без необходимости не выходить из дома, особенно вечером.

Что можно делать 28 сентября

Преподобному Харитону Исповеднику молятся в сложных ситуациях, просят помочь принять решение, а также исцеления от недугов. У святых отцов Киево-Печерских просят исцеления от тяжких болезней, помощи в обретении любви и создании семьи, обращаются с молитвой "Молите Бога за нас!"

По народным приметам в этот день лучше заниматься легкой работой.

28 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Вячеслав, Матвей, Федор, Александр, Валентин, Иван, Василий, Сергей, Георгий, Алексей.

По старому стилю именины празднуют Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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