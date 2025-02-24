Какой церковный праздник отмечают верующие 25 февраля, что нельзя делать, у кого именины.

25 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Тарасия Константинопольского. В народе день прозвали Тарас Бессонный. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 25 февраля (10 марта по старому стилю) - день памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.

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Тарасий жил в VIII-IX веках в Константинополе. Он был из знатного рода, получил хорошее образование и оказался при дворе императора Константина VI Порфирородного, а со временем стал сенатором при его матери, святой царице Ирине.

В те временамв церкви господствовали иконоборческие настроения, которым не смог противостоять патриарх Павел - он ушел в монастырь. Тогда Тарасию, который занимал нейтральную позицию в противостоянии священнослужителей, предложили стать новым патриархом. Но Тарасий не считал себя достойным такой должности и долгое время отказывался. В конце концов таки согласился, но поставил условие: созвать собор и восстановить иконопочитание.

Тарасия поставили патриархом, а немного позже под его председательством состоялся знаменитый Второй Никейский Собор - на нем постановили вернуть почитание икон и разрешили устанавливать в храмах и домах иконы Иисуса Христа, Богородицы, ангелов и святых.

На своем посту Тарасий вел скромную жизнь и запомнился как мудрый, добрый и справедливый патриарх. Он принимал нуждающихся, помогал им советом, кровом. В народе прозвали его Бессонным, так как он очень мало спал.

Умер святой в 806 году, похоронен в устроенном им монастыре на Босфоре. У могилы святого не раз происходили чудесные исцеления верующих.

Какой церковный праздник 25 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Алексея, митрополита Киевского и всей Руси, святителя Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского и чудотворной Иверской иконы Божией Матери. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 25 февраля

По приметам этого дня судят, какой будет погода на Пасху и в ближайшие дни:

выпал снег - неделя перед Пасхой будет ненастной;

грачи вьют гнездо - скоро напступят погожие деньки;

вороны каркают - к дождливому лету.

Считается, что сны в ночь на 25 февраля предвещают будущее, поэтому их нужно постараться запомнить.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 25 февраля церковь порицает ссоры, ложь, лень, зависть, жадность. Нельзя обижать людей и животных, желать зла, отказывать в помощи и милостыне нуждающимся.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют что-либо планировать и делать серьезные покупки. В старину верили, что на Тараса нельзя ложиться спать днем, иначе можно заболеть весенней лихорадкой, поэтому старались постоянно что-то делать, чтобы не уснуть.

Что можно делать 25 февраля

Святого Тарасия считают покровителем нищих, вдов, больных и сирот. В православный праздник сегодня святому молятся об исцелении от тяжелых болезней, в том числе лихорадки и общей слабости, просят благополучия и счастья для близких.

Народные приметы говорят, что если на Тараса начать лечить серьезный недуг, то вскоре забудешь про него. Также поверья советуют сегодня поделиться деньгами - это к семейному благополучию, и чем больше отдашь, тем больше вскоре получишь.

Кто отмечает день ангела 25 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Тарас, Антон, Федор, Николай, Александр, Евгений.

По старому стилю день ангела у Алексея, Антония, Евгения, Марии, Мелетия.

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