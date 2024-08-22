Какой церковный праздник отмечают 23 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

23 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Луппа Солунского. В народе деь прозвали Луп Брусничник. Рассказываем о традициях и приметах 23 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

23 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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23 августа по новому церковному календарю (5 сентября по старому) - день памяти мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского), который пострадал за христианскую веру во времена императора Максимиана.

Лупп жил на рубеже III-IV веков в греческом городе Фессалоники. Он был слугой преподобного Дмитрия Солунского и свидетелем его смерти. Лупп забрал себе тунику своего хозяина и его перстень и с их помощью и с Божьим благословением совершил множество чудес. В предании сказано, что Лупп разбил языческих идолов на капище, и за это его стали преследовать. Император велел его арестовать и казнить. Когда пришло время казни, Лупп стал молиться о том, чтобы над ним было совершено таинство крещения. На удивление всем над ним собралось дождевое облако и полилась вода. После этого Луппа казнили.

Церковный праздник 23 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мученика Лаврентия и других.

О чем говорят приметы на 23 августа

Приметы дня говорят о погоде осень и зимой:

журавли улетают в теплые края - зима будет ранней;

горох расцвел на огороде - осень будет теплой и долгой;

утро без мороза - сентябрь будет теплым;

туман выпал вечером - хорошая погода установится;

брусника созрела - можно собирать овес.

В народе 23 августа - праздник Луп Брусничник, с этой поры обычно начинался сбор брусники. На Лупа возможны первые заморозки. Мы также рассказывали, какой сегодня праздник в народном календаре, обычаях и запретах этого дня.

Что нельзя делать 23 августа

23 августа, как и в другие дни, церковь не одобряет и выступает против ругани, злости, сплетен, зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы дня не советуют одалживать деньги или вещи - можно отдать свою удачу, и брать в руки колюще-режущие предметы - есть риск пораниться. Не рекомендуется строить планы на будущее, начинать новые проекты, менять работу. Также в этот день не стоит делать уборку, подметать и мыть пол в доме - говорят, что это к житейским трудностям.

Что можно делать 23 августа

К святому Луппу обращаются с просьбами исцелить самые тяжелые недуги, просят придать уверенности перед таинством крещения, укрепить веру.

В народе день Лупа Брусничника считается благоприятным для заключения брака - семья будет крепкой.

23 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Елизавета, Ефрем, Иван, Павел, Федор, Николай.

По старому стилю именины празднуют Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.

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