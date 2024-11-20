Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 21 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

21 ноября по новому церковному календарю верующие отмечают один из двенадцати важнейших праздников Православной Церкви - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Какой церковный праздник сегодня по старому стилю, о традициях, приметах и запретах этой даты - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 21 ноября по новому календарю (4 декабря по старому) - Введение во храм Пресвятой Богородицы, один из двунадесятых, то есть, самых больших православных праздников. В народе его также называют Третья Пречистая. Ранее мы рассказывали, об истории этого праздника, его значении, что можно делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о запретах дня.

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Какой церковный праздник 21 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Собор Архистратига Михаила. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю, что нельзя делать в день Архангела Михаила и традиции дня.

О чем говорят приметы на 21 ноября

По приметам дня можно судить, какими будут погода и весна:

туман с утра - скоро наступит оттепель;

снег пошел утром - Пасха будет тоже со снегом;

снег с дождем в этот день - весна будет ненастной.

В народе прозвали 21 ноября праздник Введение, или Третья Пречистая. Этот день традиционно ассоциировали с наступлением зимы: "Введенье пришло - зиму привело".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 21 ноября не разрешается гневаться, ругаться, сквернословить, отказывать в помощи. Церковь не одобряет зависти, жадности, отчаяния и лени.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что в большие религиозные праздники нельзя заниматься тяжелым трудом - по возможности нужно посвятить это время молитве и мыслям о духовном, запрещается шить, вышивать, убирать, стирать, делать другие дела по хозяйству, употреблять алкоголь. Не следует также в праздник (как и в другие большие) брать и давать в долг - это сулит бедность.

Что можно делать 21 ноября

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к Пресвятой Богородице. У Божией Матери просят здоровья, защиты и покровительства, молятся об исцелении от разных заболеваний, укреплении веры, прощении грехов, удачном замужестве.

В народе день считается хорошим для совершения сделок и продажи. В старину верили, что зима в это время разъезжает на санях, поэтому ныне автомобилистам советуют поменять резину. Ранее мы рассказывали, когда менять резину на зимнюю - что советуют эксперты.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням, но в праздник Введения пост послабляется.

Кто отмечает день ангела 21 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Павел, Алексей, Владимир, Николай, Ада.

По старому стилю день ангела у Марфы, Рафаила, Михаила, Гавриила.

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