Михайлов день 2024 Украина по новому календарю отмечает в начале ноября.

Михайлов день - это праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Отмечают его в ноябре, но с переходом Православной церкви Украины на новый календарь эта дата сдвинулась - рассказываем, когда день Архангела Михаила, историю и традиции праздника.

Михайлов день - когда отмечают по новому и старому стилю

Архангел Михаил - один из самых почитаемых святых в православии. Начиная с древности, его считают свержителем нечисти и хранителем мира. День Архангела Михаила в православии отмечают дважды в году: в сентябре - Михайлово чудо, в ноябре - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Архистратиг - значит "глава святого воинства Ангелов и Архангелов", тот, кто стоит над всеми ангелами.

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В 2023 году ПЦУ (Православная церковь Украины) перешла на новоюлианский календарь, поэтому праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше.

Собор Архистратига Михаила по новому календарю в 2024 году отмечают 8 ноября.

В то же время дата, когда Михайлов день в Украине отмечают по старому стилю, осталась прежней - это 21 ноября. Напомним, что сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

День Архангела Михаила - обычаи, запреты и приметы

Праздник Собор Архистратига Михаила был установлен на Лаодикийском соборе примерно в 363 году. В этот день вместе с Архангелом почитают всех святых ангелов.

Традиционно с утра идут в церковь.

В молитвах к Архангелу Михаилу просят исцеления от болезней, защиты от темных сил, злых людей и врагов, заступничества в путешествиях.

Архистратиг Михаил - покровитель города Киева. Изображения Архангела есть на гербе города, а его скульптура установлена на главной площади страны - Майдане Незалежности. Архангел Михаил - это символ светлых сил, которые всегда готовы защищать Киев от бед.

По народным традициям дня в Михайлов день принято ходить в баню, чтобы смыть с себя все грех, а также накрывать богатый стол, за которым собираются всей семьей, или же идти с подарками в гости. В народе считается, что если сыграть свадьбу в этот день, то молодоженов благословят все ангелы.

Есть и запреты в праздник, которые в народе остерегаются нарушать, чтобы Архангел Михаил не прогневался и не наслал невзгоды:

запрещается работать - все дела нужно перенести на следующий день;

нельзя проводить день в одиночестве - следует позвать гостей или самому идти в гости;

не следует отказывать в помощи нуждающимся.

По приметам этого дня судят, какой будет зима:

иней на траве с утра - к морозной зиме;

туман утром выпал - будет оттепель, а зима придет через месяц;

ясная погода стоит - зима будет холодной.

Если же в этот день выпадает снег, то в народе говорят, что это "Михайло на белом коне приехал" - то есть, начиналась зима.

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