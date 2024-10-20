Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 20 октября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

20 октября по новому церковному календарю вспоминают великомученика Артемия Антиохийского. В народе день прозвали Артемьев. О традициях и приметах 20 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Церковный праздник 20 октября по новому церковному календарю (2 ноября по старому) - день памяти великомученика Артемия Антиохийского, военачальника.

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Артемий Антиохийский жил в IV веке. Он был воеводой у императора Константина Великого. После окончания своей службы Артемий уехал в Египет - там, за выслугу, его назначили наместником. После императора Константина к власти пришел Юлиан Отступник, который начал гонения на христиан. Попал под лихую руку и Артемий - бывший военачальник выступил против бесчинств, за что его схватили и стали пытать, чтобы он отказался от веры. Святой Артемий стойко перенес все муки, но не отрекся от христианства. За это его казнили.

Тело мученика тайком перевезли в Константинополь. Частица мощей святого хранится в Киево-Печерской лавре.

Какой церковный праздник 20 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти святого Сергия Печерского, а также мучеников Сергия и Вакха. Ранее УНИАН подробно рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 20 октября

Приметы сегодня говорят о том, как скоро начнутся зима и холода:

если деревья еще не успели сбросить листву - зима начнется через месяц;

стоит погожая погода - продержится такая до 10 ноября;

луна бледная - жди через несколько дней снега и мороза;

галки и вороны шумят и летают хаотически - скоро выпадет снег;

куры рано садятся на насест - будет мороз.

В народном календаре 20 октября - праздник Артемьев день, Артемия. Считается, что в этот день хорошо заготавливать овощи на зиму - тогда они пролежат до самой весны.

Что нельзя делать 20 октября

В православный праздник 20 октября, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также лени, зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

В народе считается, что сегодня нельзя веселиться не в меру, а также не советуют делать предложение и играть свадьбу - брак будет коротким.

Что можно делать 20 октября

Святой Артемий считается покровителем военнослужащих, поэтому в церковный праздник 20 октября, в день его памяти, принято молиться за здоровье военных и их благополучное возвращение домой, где бы они ни были.

В старину в Артемьев день военным дарили подарки и всячески чествовали героев.

Кто отмечает день ангела 20 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Артемий, Александр, Федор, Михаил, Ирина, Павел, Леонид, Герасим, Герман, Николай, Петр, Иван.

По старому стилю именины празднуют Сергей, Николай, Марк, Юлиан, Пелагея, Иосиф.

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