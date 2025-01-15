Какой церковный праздник отмечают верующие 16 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

16 января по новому церковному календарю православные поклоняются честным веригам апостола Петра. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 16 января (29 января по старому стилю) - поклонение честным веригам (цепям) апостола Петра, которые по преданию со святого снял ангел Господень.

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В предании сказано, что апостол Петр был учеником Иисуса Христа и братом Андрея Первозванного. Петр с Андреем были рыбаками. Однажды, когда они ловили рыбу на озере недалеко от Назарета, Спаситель призвал их в ученики.

Петр - первоверховный апостол, он первым провозгласил Иисуса Сыном Божьим и Мессией. В Священном Писании сказано, что святой был на горе Фавор с другими учениками и видел Преображение Господне. Когда Иисуса после тайной вечере в Гефсиманском саду арестовали, Петр, как и предсказывал Христос, до рассвета успел три раза отречься от него. Но затем раскаялся и был прощен. После Воскресения Иисуса Петр стал проповедовать и возглавил первую христианскую общину.

В 42 году н. э. император Ирод Агриппа велел схватить и заключить апостола в темницу за проповедь. В тюрьме Петра сковали двумя железными цепями, но, как говорится в книге "Деяния святых апостолов", ночью, накануне суда, ангел снял с Петра цепи и вывел его из темницы. Христиане сохранили вериги как свидетельство о произошедшем чуде. Согласно преданию, вериги имели целительную силу и излечивали от недугов.

В 67 году в Риме Петра снова схватили, уже по приказу императора Нерона - тот был просто разъярен, что апостол обратил в христианство двух его любимых жен. Тогда же Петра и казнили: по его просьбе его распяли на кресте головой вниз- апостол считал, что не достоин умереть такой же смертью, как Господь.

До V века вериги апостола Петра хранились в Иерусалиме, затем их перенесли в Константинополь, а одну из цепей императрица Евдокия отправила в Рим, как дар своей дочери Евдоксии. Для святыни построили базилику Сан-Пьетро-ин-Винколи, что означает святой Петр в веригах. Ежегодно вериги апостола Петра выносят на поклонение народу.

Какой церковный праздник 16 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти великомученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахия. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 16 января

По приметам дня можно узнать о погоде в ближайшие дни:

месяц на небе чистый и ясный - жди усиления мороза;

весь день снегопад - тоже к морозу;

солнце садится за тучами - пойдет снег;

какая погода 16 января - такая будет и в марте.

В народе 16 января - праздник Петр-полукорм. Прозвали его так потому, что в старину к этому времени заканчивалась как раз половина зимних запасов, в частности для домашних животных.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 16 января, как и в любой другой день, церковь порицает лень, жадность, зависть, месть. Не следует отказывать в помощи, ругаться и повышать голос, сквернословить, сплетничать.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: обижать каких-либо животных, брать в руки острые предметы - есть риск пораниться. Лениться и отлынивать от работы тоже нельзя: следует навести порядок в доме, кладовых, хозяйственных пристройках. На водоемах в этот день начинает ломаться лед, поэтому рыбакам нужно быть крайне внимательными и осторожными.

Что можно делать 16 января

В православный праздник сегодня в молитвах к святому обращаются с просьбами исцелить от тяжелых недугов, помочь в житейских проблемах и подсказать выход из тяжелых ситуаций. Апостол считается покровителем домашнего скота и животных, поэтому в день памяти святого старались хорошо накормить их, убрать в клетках, хлеву и т. д.

Также в этот день принято делать ревизию домашних запасов и пополнять их, елси нужно. По поверьям, на Петра-полукорма нужно хорошо потрудиться - все усилия принесут успех в делах в течение года.

Кто отмечает день ангела 16 января

Именины сегодня по церковному календарю у Ивана, Максима, Петра.

По старому стилю день ангела у Ирины, Гордея, Василия.

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