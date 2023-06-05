Какой сегодня православный праздник по календарю, каким святым молиться и что категорически нельзя делать.

УНИАН рассказывает, какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают, что положено делать в этот день, а что - под строгим запретом.

Церковный праздник сегодня, 5 июня - день памяти преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского

Михаил еще в юности решил стать монахом и ушел в монастырь на берегу Черного моря. В обители Михаил усердно проходил подвиги и был наделен от Бога чудотворным даром. Известен случай, когда во время жатвы люди изнемогали от жажды, и тогда по молитве Михаила из пустого сосуда потекла вода. Позже святителя поставили епископом города Синад. Благодаря своей мудрости и святости Михаил был в большом почете у христиан, а также у императоров Никифора и Михаила.

Когда к власти пришел император-еретик Лев Армянин, то святителя Михаила осудили отправили в заточение в город Евдокиаду. Там он и умер. Глава святителя находится на Афоне, в Лавре святого Афанасия, а часть мощей - в Иверском монастыре.

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Народный праздник 5 июня называют Левон Огуречник или Конопляник - в этот день также отмечают обретение мощей святителя Леонтия.

Церковный праздник сегодня, 5 июня - день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

Ефросиния (Предслава в миру) была дочерью Полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича, а также правнучкой святого равноапостольного князя Владимира. Она была очень образованной и красивой девушкой и ее руки просили очень многие. Но Ефросиния решила стать монахиней и ушла в монастырь.

Преподобная стала известна как первая женщина-библиотекарь - в свободное время она переписывала рукописи. Именно благодаря работе Ефросинии сохранились многие книги.

4 июня православные отмечают День Святого Духа 2023, который традиционно приходится на следующий день после Троицы.

Какой сегодня праздник - народные приметы 5 июня

Большинство примет этого дня связаны с погодой и урожаем огурцов - в этот день наши предки заканчивали высаживать их, а также сеяли коноплю:

появились оводы - будет хороший урожай огурцов;

духота с самого утра - жди ненастья;

зацвел боярышник - зима будет суровой;

много муравьев - установится сухая погода.

Также считалось, что огурцы, посаженные 5 июня, получаются особенно вкусными, если их засолить.

Что нельзя делать на церковный праздник 5 июня

В этот день есть ряд строгих запретов:

нельзя ссориться и грустить - к проблемам в семье;

запрещается что-либо чинить и ремонтировать;

не следует переезжать;

нельзя делиться планами - не сбудутся;

Кроме этого, запрещается давать деньги и вещи в долг - можно отдать свое здоровье и благополучие.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 5 июня

5 июня к Ефросинии Полоцкой обращаются с молитвами о мире. Просить об этом можно своими словами, главное - искренне и с чистым сердцем. Также у святых сегодня просят помощи незаслуженно обиженные и наказанные люди.

В этот день можно сделать какое-то доброе дело и помочь нуждающимся, также сегодня принято пригласить в дом гостей или самим навестить родственников.

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