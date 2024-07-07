Какой церковный праздник отмечают 8 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

8 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают великомученика Прокопия, а также явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В народе день прозвали Прокопьев или Зажинки. О традициях и приметах 8 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

8 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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8 июля по новому церковному календарю (21 июля - по старому) - день памяти великомученика Прокопия Кесарийского и явление чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

Прокопий родился в Иерусалиме. Он был родом из знатной семьи и до своего крещения носил имя Неаний. Его воспитали в языческих традициях, он получил хорошее образование и пошел на службу к императору Диоклетиану, где сделал военную карьеру. За его заслуги Неания сделали проконсулом в Александрии и отправили искоренять христианство.

Но в дороге произошел случай: Неанию явился Христос. Воин долго беседовал с Иисусом, и после этого принял хритианскую веру. Мать Неания, узнав об этом, донесла императору - мужчину пытались вернуть в язычество, но все было безуспешно. Тогда Неания доставили в Кесарию Палестинскую и, после тяжких истязаний, бросили в темницу. К мужчине снова явился Христос - он исцелил раны воина и крестил его под именем Прокопий. Прокопия снова стали пытать, но он неустанно молился и с честью выносил все истязания. Видя это, многие язычники, и его мать в том числе, тоже приняли христианство. Не сумев справиться с твердостью веры Прокопия, его приказали казнить.

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8 июля по новому церковному календарю также отмечают явление чудотворной иконы Казанской Божией Матери - одного из самых почитаемых образов Богоматери.

По преданию, эту чудотворную икону нашли 8 июля после сильного пожара - Богородица трижды являлась 9-летней дочери купца и рассказывала о своей иконе в пепелище сгоревшего дома. Когда образ нашли, то оказалось, что он совсем не пострадал от огня. У этой иконы случалось много чудес.

В Украине почитаются несколько списков (копий) чудотворной иконы Казанской Богородицы. Согласно сказанию, в 1689 году священнику Иоанну Уманову из села Каплуновка Харьковской епархии во сне явился мужчина. Он сказал, что через 3 дня в Каплуновку придут три иконописца возрастом около 60, 80 и 90 лет и что у последнего будет Казанская икона Божией Матери. Ее священник должен принять с честью. Иоанн так и сделал, а иконописцы не взяли с него плату.

Икона получила название Каплуновская, она датируется 1680-ми годами, известно, что в 1691-м и 1699-м икона мироточила и от неё совершалось много исцелений. Сейчас ее местонахождение неизвестно, а ее списки находятся в Свято-Макарьевском кафедральном соборе в Полтаве (первая треть XVIII века), Спасо-Преображенской церкви в Ахтырке Сумской области (середина XVIII века), Свято-Троицкой церкви Крестовоздвиженского монастыря в Полтаве (около 1800 года).

Церковный праздник 8 июля по старому стилю

8 июля по старому календарному стилю - день памяти преподобномученицы Февронии. Также по старому стилю до 11 июля продолжается Петров пост 2024.

О чем говорят приметы на 8 июля

Приметы этого дня говорят о том, каким будет лето:

солнечный день до полудня - первая половина августа тоже будет с солнцем;

дождь идет после обеда - ненастье затянется надолго;

если 8 июля нет дождя - на Ильи обязательно пойдет дождь;

пчелы злятся - к сильной жаре.

В народном календаре 8 июля - праздник Зажинки, или Прокопьев день. С этого дня обычно начинают жать рожь - отсюда и пошло название.

Что нельзя делать 8 июля

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против злобы, ругани, ссор, жадности, клеветы, сплетен и уныния. Нельзя отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

Народные приметы дня не советуют отправляться в дорогу - может быть неудачной, начинать новые дела - они потерпят крах, а также купаться в открытых водоемах - есть риск несчастного случая.

Запрета на работу в этот день нет, но явление чудотворной иконы Казанской Божией Матери в народе считается женским днем, поэтому женщинам лучше не заниматься тяжелой физической работой, стирать и работать в огороде.

Что можно делать 8 июля

К Прокопию Кесарийскому обращаются с молитвами об избавлении от болезней, просят защитить от беды, дать сил. У чудотворной иконы Казанской Богоматери просят здоровья, исцеления от тяжелых болезней, благополучия, избавления от скорби и печали. Казанская икона считается покровительницей женщин, у нее просят заступничества для семьи, здоровья для детей, легких родов.

По народным традициям на Прокопия шли в церковь, чтобы освятить первый сжатый сноп. После этого ставили его в доме, в переднем углу - чтобы всегда быть с хлебом и как оберег от бед и болезней. Поэтому 8 июля можно принести и поставить дома в вазу несколько колосьев ржи или пшеницы из нового урожая.

8 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Дмитрий, Прокопий.

По старому стилю именины у Константина, Леонида, Петра, Федора, Давида.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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