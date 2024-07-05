Какой церковный праздник отмечают 6 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

6 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Сисоя Великого. В народе день прозвали Сысоев. О традициях и приметах 6 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

6 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой (непереходящие) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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6 июля по новому календарному стилю (19 июля - по старому) - день памяти преподобного Сисоя Великого, отшельника и последователя Антония Великого.

Сисой Великий родился в V веке, в Египте. Он жил в Египетской пустыне, в пещере, в которой до этого жил Антоний Великий, вел благочестивую жизнь в молитвах и посте. О нем вспоминают, как об удивительном человеке - милостивом и доброжелательном, но в то же время очень строгим и требовательным к себе. Сисой верил в милосердие Бога и своих учеников учеников смирению, считал, что искреннее покаяние человека Господь принимает в течение трех дней.

Известно, что Сисой имел дар чудотворения и мог исцелять больных, а однажды даже воскресил человека. По одному из преданий мужчина отправился с сыном в путь, но в дороге мальчику стало плохо, он упал и умер. Отец, зная, что недалеко живет монах, способный на чудеса, взял сына на руки и понес к отшельнику - зашел в пещеру и, не имея сил сказать что-либо, положил сына у ног святого, а затем вышел. Сисой ничего не подозревал и просто сказал мальчику: "Поднимайся". Тот встал и пошел к отцу. Его радости и благодарности не было предела, но Сисой попросил никому не рассказывать об этом. Тайну эту узнали только после смерти монаха-отшельника.

Церковный праздник 6 июля по старому стилю

6 июля по старому календарному стилю вспоминают мученицу Агриппину. Также по старому календарю продолжается Петров пост 2024 - до 11 июля.

О чем говорят приметы на 6 июля

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшее время, осень и зима:

луна ярко-белого цвета - будет похолодание;

листва на деревьях пожелтела - к ранней осени и зиме;

дождь пошел - осень тоже будет дождливой.

В народном календаре 6 июля - праздник Сысоев день. Замечено, что в это время обычно выпадают сильные росы, а приметы говорят, что, если с утра пройтись босиком по росе, то можно укрепить здоровье и избавиться от болезней.

Что нельзя делать 6 июля

Сегодня, как и в другие дни, церковь не одобряет ругани и ссор, злобы, клеветы, жадности, уныния. Нельзя отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

Народные приметы не советуют спешить - можно в спешке натворить ненужного, а также делать домашние заготовки - получатся неудачные и придется выбросить. 6 июля по поверьям не следует работать женщинам - есть риск навредить себе, поэтому всю тяжелую работу в этот день берут на себя мужчины.

Что можно делать 6 июля

К Сисою Великому обращаютя с молитвами о помощи в делах и хорошем урожае - святого считают покровителем земледельцев.

По народным обычаям в это время обычно готовят погреба и кладовые под новый урожай, собирают или заканчивают собирать смородину и йошту.

6 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Валентин, Василий, Иннокентий, Марта, Федор, Феликс.

По старому стилю именины у Митрофана, Алексея, Антона, Петра, Александра, Федора, Артемия.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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