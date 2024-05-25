Какой церковный праздник отмечают 26 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

26 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Также в этот день празднуют восстановление Михайловского Златоверхого собора в Киеве. В народе день получил название Карпов. О его традициях, приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

26 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь в 2023 году даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящих) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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26 мая по новому календарному стилю (8 июня - по старому) - день памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

Святые апостолы Карп и Алфей были учениками Иисуса Христа. Карп жил в городе Александрия Троадская, недалеко от древней Трои, дружил с апостолом Павлом и сопровождал его в путешествиях. В Библии упоминается о том, как однажды апостол Павел забыл дома у Карпа книги и священническое облачение. Зная, что Карп - добродетельный и умный человек, Павел поставил его епископом города Берия Фракийская. Также Карп проповедовал Евангелие на острове Крит. По одной из версий, святой мирно почил в Берии, по другой - погиб мученической смертью во времена императора Нерона.

О святом апостоле Алфее известно немного. Он был родом из галилейского города Капернаума и отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея, а также имел еще двух дтей - Аверкия и Елену. Они так же были христианами и приняли мученическую смерть.

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В последнее воскресенье мая в церкви отмечают восстановление Михайловского Златоверхого собора - одной из визитных карточек Киева.

Монастырь был построен в честь архистратига Михаила, небесного покровителя Киева. Возвел его князь Святополк, внук Ярослава Мудрого, в 1108-1113 годах. В XVII-XVIII веках монастырь стал центром восстановленной Киевской митрополии, считался одним из самых красивых храмов. На долю монастыря выпало немало нашествий и бед, но он выстоял - до 1937 года, когда его снесла советская власть. Восстанавливать монастырь начали в 1990-х годах, и в 2000-м он был освящен и восстановлен.

В 2013 году храм стал пристанищем для киевлян во время разгона Евромайдана. Тогда впервые за восемь веков колокола Михайловского Златоверхого били в набат. Во время революции Достоинства здесь оказывали помощь раненым участникам революции, приносили им еду, лекарства. В августе 2015-го на стенах Михайловского Златоверхого появилась "Стена памяти погибших за Украину". Сейчас, во время войны России с Украиной, в Михайловском соборе непрестанно молятся за украинских воинов и народ.

Церковный праздник 26 мая по старому стилю

26 мая по старому календарному стилю вспоминают мученицу Гликерию.

О чем говорят приметы на 26 мая

В народном календаре 26 мая - праздник Карпов день, или Карп Карполов. Его приметы связаны с обитателями водоемов:

утки ныряют - к дождю;

рыба плавает на поверхности - к ненастью;

раки вылезли на берег - тоже к дождю;

комари роятся тучами - будет теплая погода;

кукушку слышно - будет стоять жара.

По народным приметам в этот день хорошо ловится карп, поэтому день и получил такое название.

Что нельзя делать 26 мая

Церковь сегодня, как и в любой другой день, выступает против сквернословия, обид, ругани, жадности, зависти и сплетен. Не следует отказывать в помощи просящему.

Народные приметы не советуют в этот день лениться и долго спать - проспите удачу, убирать в доме и выносить мусор после заката солнца тоже нельзя - можно вынести благополучие. Сегодня, согласно приметам, запрещается есть другую рыбу, кроме карпа, иначе пострадает финансовое благополучие. Не следует давать деньги в долг, но и отказывать в этом нельзя - просто одолжите деньги завтра. Пересадку и посадку рассады или цветов также лучше перенести - они засохнут или увянут.

Что можно делать 26 мая

У апостолов Карпа и Алфея просят о прощении за прегрешения и заступничестве перед Господом. Святые помогают укрепить веру, к ним обращаются за исцелением и люди, потерявшие надежду. Если есть возможность, сегодня хорошо пойти на службу в Михайловский монастырь.

В старину в этот день шли на рыбалку - считали, что можно поймать хорошего карпа, так и говорили: "На Карпа карпы ловятся". Уловом обязательно делились с другими. Хорошо постоять возле цветущего шиповника и вдыхнуть аромат - считается, что таким образом можно набраться сил и здоровья. День следует провести в общении с родственниками и близкими - тогда и жизнь будет спокойной и легкой.

26 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар, а также Василий, Ефим, Сергей, Арина, Ирина, Гликерия.

Ранее мы публиковали церковный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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