Народный праздник 21 октября известен под названиями Илларионов день, Яков Дровопилец.

Наши 21 октября занимались оздоровлением и заготавливали дрова на зиму. В целом день считается опасным и имеет много запретов. Узнайте, какой сегодня праздник в Украине отмечают в народе, что запрещено делать и какие есть приметы о погоде.

Что отмечаем 21 октября - праздник в Украине

По новому стилю 21 октября вспоминают трех святых с именем Иларион: преподобного Илариона Великого, епископа Илариона Меглинского и схимника Илариона Киево-Печерского. По старому стилю сегодня вспоминают одного из двенадцати апостолов Якова Алфеева. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают украинцы.

Праздник сегодня считается удачным для оздоровления, лечения любых болезней, медицинских операций.

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Однако в целом сегодняшняя дата считается опасной из-за разгула нечисти и агрессивных диких животных, а также повышенного риска заболеть. Также, по приметам, нежелательно в этот период отправляться в далекую дорогу. Такое поверье возникло у наших предков из-за того, что в октябре дорогу размывало дождями и кони грузли в грязи.

По народным приметам, 21 октября заканчивается бабье лето и приходят первые зимние морозы. Украинцы начинали топить печь и накрывали растения на зиму. Мужчины рубили и везли домой дрова. В особенно холодные года в эту дату уже выпадал первый снег.

Женщины также готовились к зиме - вязали теплую одежду, готовили консервацию, квасили капусту. На огородах сеяли озимые культуры. В печи готовили кашу из зерна первого урожая - такое блюдо считается целительным.

Кто родился 21 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Весы. По характеру именинники дня решительные, волевые, гордые. Имеют сильные лидерские качества. Любят быть авторитетом для других, давать советы. Рожденные 21 октября люди трудолюбивые, но только в тех сферах, которые им интересны.

Что нельзя делать 21 октября

Нельзя ничего поднимать с земли, а также принимать подарки от незнакомцев.

Не стоит сегодня завидовать другим людям, желать им зла и жаловаться на свою судьбу, иначе в жизни наступит черная полоса.

Праздник 21 октября считается несчастливым для путешествий, далеких поездок. В дороге могут возникнуть неприятности.

Рассказывать чужие секреты, сплетничать, не выполнять обещания сегодня - к проблемам с репутацией в будущем.

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