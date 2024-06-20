Какой церковный праздник отмечают 21 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

21 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мученика Иулиана Тарсийского. В народе - Ульянов день. О его традициях и приметах, какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

21 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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21 июня по новому календарному стилю (4 июля - по старому) - день памяти мученика Иулиана Тарсийского.

Иулиан Тарсийский жил в III-IV веках, в Малой Азии. Отец его был язычником, а мать - христианкой, она крестила Иулиана и воспитала сына в христианских традициях.

Во времена правления императора Диоклетиана начались гонения на христиан, под которые попал и Иулиан. На суде его долго уговаривали отречься от Христа, но юноша, которому на тот момент было всего 18 лет, категорически отказался. Тогда Иулиана бросили в тюрьму, там он и погиб.

Церковный праздник 21 июня по старому стилю

21 июня по старому календарному стилю - день памяти великомученика Феодора Стратилата.

О чем говорят приметы на 21 июня

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время:

гроза в этот день - ненастье будет долгим;

радуга на небе - установится ясная погода;

яркое солнце после дождя - вечером снова будет дождь.

В народном календаре 21 июня - праздник Ульянов день, который считается днем добрых дел. В это время обычно собирали липовый цвет, но поскольку сейчас климат немного поменялся, то липа в большинстве регионов цветет раньше.

Что нельзя делать 21 июня

Сегодня, как и в другой день, церковь выступает против ругани, клеветы, жадности, зависти, уныния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы дня не велят ссориться и ругаться, особенно с близкими - долго не помиритесь, опаздывать - можно упустить свое счастье, а также нельзя отказывать в милостыне.

Наши предки опасались в этот день обижать липу, ломать ветки или рубить дерево - это считалось дурным знаком и могло навлечь несчастье. Если же у дома засыхала липа - к болезни или расставанию.

Что можно делать 21 июня

У святого Иулиана просят укрепить дух и дать силы преодолеть жизненные невзгоды и препятствия.

По народным приметам, как уже говорили, в народе 21 июня считается днем добрых дел - следует обязательно помочь кому-то. Сегодня можно работать на огороде и в саду - все будет во благо. Если в этот день обнять Ульяну или Ульяна, то весь год будет удачливым.

21 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Феодор, Юлиан, Ульяна.

По старому стилю именины у Василия, Ефрема, Константина, Павла, Федора.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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