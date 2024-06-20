21 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мученика Иулиана Тарсийского. В народе - Ульянов день. О его традициях и приметах, какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.
21 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
21 июня по новому календарному стилю (4 июля - по старому) - день памяти мученика Иулиана Тарсийского.
Иулиан Тарсийский жил в III-IV веках, в Малой Азии. Отец его был язычником, а мать - христианкой, она крестила Иулиана и воспитала сына в христианских традициях.
Во времена правления императора Диоклетиана начались гонения на христиан, под которые попал и Иулиан. На суде его долго уговаривали отречься от Христа, но юноша, которому на тот момент было всего 18 лет, категорически отказался. Тогда Иулиана бросили в тюрьму, там он и погиб.
Церковный праздник 21 июня по старому стилю
21 июня по старому календарному стилю - день памяти великомученика Феодора Стратилата.
О чем говорят приметы на 21 июня
По приметам дня судят о погоде в ближайшее время:
- гроза в этот день - ненастье будет долгим;
- радуга на небе - установится ясная погода;
- яркое солнце после дождя - вечером снова будет дождь.
В народном календаре 21 июня - праздник Ульянов день, который считается днем добрых дел. В это время обычно собирали липовый цвет, но поскольку сейчас климат немного поменялся, то липа в большинстве регионов цветет раньше.
Что нельзя делать 21 июня
Сегодня, как и в другой день, церковь выступает против ругани, клеветы, жадности, зависти, уныния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.
Народные приметы дня не велят ссориться и ругаться, особенно с близкими - долго не помиритесь, опаздывать - можно упустить свое счастье, а также нельзя отказывать в милостыне.
Наши предки опасались в этот день обижать липу, ломать ветки или рубить дерево - это считалось дурным знаком и могло навлечь несчастье. Если же у дома засыхала липа - к болезни или расставанию.
Что можно делать 21 июня
У святого Иулиана просят укрепить дух и дать силы преодолеть жизненные невзгоды и препятствия.
По народным приметам, как уже говорили, в народе 21 июня считается днем добрых дел - следует обязательно помочь кому-то. Сегодня можно работать на огороде и в саду - все будет во благо. Если в этот день обнять Ульяну или Ульяна, то весь год будет удачливым.
21 июня - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Феодор, Юлиан, Ульяна.
По старому стилю именины у Василия, Ефрема, Константина, Павла, Федора.
Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.