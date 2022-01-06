6 января - 6-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 359 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова), Хур-хрум-день, День яблони, Всемирный день детей-сирот войны.

В США - День "Уберите ёлку", День Смита, День государственности штата Нью-Мексико, День обнимашек, День "Позовите поэта на обед", День технологий, День песочного печенья, День бобов, в Армении - Святое Рождество Христово и Крещение, в Ирландии - Маленькое Рождество, в Германии, Испании - День трёх королей, на Ямайке - День марунов, в Италии - День Бефаны, в Болгарии - Йорданов день, в Лаосе - День Патет Лао, в Латвии - Звёздный день, в Мексике - День медсестры.

Памятные даты 6 января, годовщины и события

В этот день в 1884 году немецкий техник и изобретатель Пауль Нипков подал патентную заявку на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения в 1920-х годах. Нипков разработал так называемый "электрический телескоп", в котором для развертки применил диск со спирально расположенными отверстиями. Этот принцип положен в основу всех существующих систем развертки.

Читайте такжеОвен: гороскоп на январь 2022, ситуация в любви, здоровье и карьереПередаваемое изображение с большой скоростью "ощупывается" точка за точкой в определенном порядке – по строкам. Свет, отражающийся от отдельных точек изображения, улавливается светочувствительным устройством и преобразуется в соответствующий яркости этих точек ток. В диске Нипкова имеется ряд отверстий, расположенных по спирали Архимеда таким образом, что при вращении диска каждое отверстие развертывает за один оборот одну строку.

Все строки, число которых равно числу отверстий диска, образуют кадр изображения. Свет через отверстия попадает на фотоэлемент, полученные с его помощью импульсы усиливаются и модулируют несущую частоту радиопередатчика. И только в первом десятилетии следующего столетия изобретены были средства для реализации электронного телевидения.

В 1896 году состоялась премьера фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер.

В 1912 году в этот день Нью-Мексико стал 47-м по счету штатом США.

Какой сегодня церковный праздник

6 января - православный Рождественский сочельник, канун Рождества по Юлианскому календарю. Его отмечают пять православных церквей – Украинская, Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская, а также многие католики восточного обряда и некоторые протестанты. Традиционно в этот день в пищу можно принимать лишь так называемое сочиво – размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами.

С появлением на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно начинать праздновать. Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок сена – в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд – по числу апостолов – и все они были постными. А с наступлением 7 января, после полуночи – на стол разрешается ставить и мясные блюда.

Что сегодня нельзя делать

В Сочельник нельзя физически работать, следует обязательно попросить прощения у людей, которых обидели, а также простить всех своих врагов.

Приметы на 6 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

день ясный - уродятся и овощи, и пшеница;

много звезд на небе - к хорошему урожаю черники;

иней и глубоко промерзшая земля - год будет хлебный;

черные тропинки на снегу - к урожаю гречихи.

Именины 6 января

Именины у Евгении, Клавдии, Артёма, Николая и Сергея.

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