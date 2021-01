14 января – 14-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 351 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 января Юлианского календаря.

Какой праздник 14 января 2021

В этот день в мире отмечаются День «Приберитесь в своем доме», День белоснежных птиц и Праздник осла.

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц нового годаВ США - День ратификации, День «Позовите миссионера на обед», День одевания домашних питомцев, День кесарева сечения, День острого сэндвича с пастромой, в Индии - Фестиваль бумажных змеев, Праздник урожая «Макара-санкранти», в Таиланде - День сохранения лесов, в Венесуэле - Праздник Девы Марии, в Узбекистане - День защитников Родины, в Грузии - День государственного флага, в Тунисе - День революции и молодежи, в Малайзии - День рождения великого султана.

Памятные даты 14 января, годовщины и события

14 января 1506 года в Риме была найдена и перевезена в Ватиканский музей скульптура «Лаокоон и его сыновья». Шедевр относится примерно к 1 веку до нашей эры. По свидетельству Плиния, Лаокоон находился в доме императора Тита. Это произведение трех родосских скульпторов — Агесандра, Полидора и Афинодора. Сюжет Лаокоона взят из сказаний о Троянской войне и очень впечатляюще изложен в «Энеиде» римского поэта Вергилия. Троянский жрец Лаокоон подвергся страшному наказанию богов, покровительствовавших грекам, за то, что убеждал своих сограждан не доверять грекам и не вносить в город оставленного ими деревянного коня. За это боги наслали на него громадных змей, задушивших сыновей Лаокоона и его самого. Скульптура изображает отчаянные и явно напрасные усилия героя высвободиться из тисков чудовищ. Великий немецкий просветитель Лессинг в середине 18 века посвятил Лаокоону специальное исследование. Он обратил внимание на то, что скульпторы, даже передавая сильнейшую боль, сумели подчинить статую требованиям красоты. В настоящее время истинным античным шедевром можно полюбоваться в Ватиканском музее.

В 1972 году взошла на трон королева Дании Маргрете II.

В 2005 году космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан.

В 2010 году Часы судного дня были переведены на одну минуту назад. Часы судного дня – это проект, начатый американским изданием Bulletin of the Atomic Scientists. Он показывает, насколько человечество близко к глобальной катастрофе. Примечательно, что изначально под последней было принято понимать ядерную войну, однако впоследствии концепцию расширили и добавили в перечень гипотетические причины конца света - экологические и технологические. Отсчет Часы начали в 1947 году. Именно тогда они впервые появились на обложке журнала Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков»). На момент своего появления – в 1947 году – часы показывали 23:53. Геополитическая ситуация на то время характеризовалась значительным напряжением. Холодная война только началась, и отношения между США и СССР становились все более сложными. Со временем Часы судного дня переводили вперед и назад 23 раза. 24 января 2019 года журнал Bulletin of the Atomic Scientists решил не переводить стрелки Часов судного дня. Сейчас они замерли на угрожающей отметке 23:58 – за две минуты до полуночи. В прошлом это время было на часах лишь однажды - в 1953 году, когда СССР и США активно работали над термоядерным оружием.

Какой сегодня церковный праздник

Христиане восточного обряда празднуют Обрезание Господне, день Василия и Старый Новый год. Его отмечают в странах, где празднуют Рождество 7 января по юлианскому календарю. В этот день существует традиция, когда в дом первым должен войти мужчина, именно поэтому приглашают посевающих - ребят. Старый Новый год - исторический феномен, который получился в результате смены летоисчисления. Для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста. Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. С 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже. Еще православная церковь 14 января чтит память святителя Василия Великого, архиепископа. Другие названия праздника: «Василий Великий», «Старый Новый год», «Свиной праздник», «Начало Страшных вечеров».

Что сегодня нельзя делать

Девочкам и женщинам засевать нельзя - они не принесут в дом счастье. Нельзя оставлять засевальщиков без награды, но и деньги отдавать не стоит - вы лишитесь своей финансовой удачи. Нельзя тяжело физически работать и ссорится, а также давать или брать в долг.

Приметы на 14 января

Читайте такжеЦерковные праздники в январе 2021: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- ясное звездное небо – к хорошему урожаю;

- луна идет на убыль - весной обойдется без наводнений;

- идет снег и мороз – урожай зерновых будет богатым.

14 января именины

Именины у Василия, Михаила и Николая.

Автор: Нана Черная