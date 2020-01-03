Как приготовить кутью на Сочельник и Рождество: лучшие рецепты
06:24, 03 января 2020Праздники
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На Святой вечер украинцы традиционно готовят кутью.
Как приготовить кутью по классическому рецепту / фото УНИАН
6 января 2019 года отмечают Сочельник, обязательным блюдом в этот день на столе должна быть кутья.
УНИАН подготовил для вас рецепты кутьи - из пшеницы и риса. Ваши гости будут в восторге от этого традиционного рождественского блюда.
Классический рецепт кутьи - из пшеницы
Ингредиенты:
- пшеница - 1 стакан;
- вода - 3 стакана;
- мак - 1/2 стакана;
- орехи порезанные - 1/2;
- изюм - 1/2 стакана;
- мед - 2 -3 ст. л.
Как приготовить кутью: пошаговый рецепт
- Пшеницу промываем и замачиваем в воде минимум на 4 часа. Затем размокшую крупу заливаем водой и варим на слабом огне до готовности.
- Мак измельчаем в кофемолке.
- Измельчаем орехи, а изюм без косточек заливаем теплой водой на полчаса.
- Соединяем в глубоком блюде пшеницу, мак, изюм, орехи, добавляем мед по вкусу и все перемешиваем.
- Охлаждаем кутью и подаем ее на стол.
Совет: пшеница для кутьи должна стать мягкой, но не развариться. В процессе ее варки можно добавлять воду.
Кутья из риса: лучший рецепт
Ингредиенты:
- рис – 1,5 стакана;
- мак – 1 стакан;
- грецкие орехи – 0,5 стакана;
- изюм – 0,5 стакана; мед – 120 г.
Готовим кутью из риса: пошаговый рецепт
Кутья из риса / go-cook.ru
- Круглозерный рис промываем, процеживаем, заливаем водой в соотношении 1:2 и варим до готовности.
- Мак промываем, заливаем кипятком на 2 часа, затем процеживаем с помощью марли. Растираем его с помощью мясорубки или блендера.
- Изюм заливаем горячей водой и оставляем на полчаса, затем просушиваем его.
- Рис высыпаем в миску, добавляем туда мак, изюм, орехи и мед.
- Готовое рождественское блюдо ставим в холод.
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