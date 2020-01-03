Как приготовить кутью на Сочельник и Рождество: лучшие рецепты

На Святой вечер украинцы традиционно готовят кутью.

6 января 2019 года отмечают Сочельник, обязательным блюдом в этот день на столе должна быть кутья.

УНИАН подготовил для вас рецепты кутьи - из пшеницы и риса. Ваши гости будут в восторге от этого традиционного рождественского блюда.

Классический рецепт кутьи - из пшеницы

Ингредиенты:

пшеница - 1 стакан;

вода - 3 стакана;

мак - 1/2 стакана;

орехи порезанные - 1/2;

изюм - 1/2 стакана;

мед - 2 -3 ст. л.

Как приготовить кутью: пошаговый рецепт

Пшеницу промываем и замачиваем в воде минимум на 4 часа. Затем размокшую крупу заливаем водой и варим на слабом огне до готовности. Мак измельчаем в кофемолке. Измельчаем орехи, а изюм без косточек заливаем теплой водой на полчаса. Соединяем в глубоком блюде пшеницу, мак, изюм, орехи, добавляем мед по вкусу и все перемешиваем. Охлаждаем кутью и подаем ее на стол.

Совет: пшеница для кутьи должна стать мягкой, но не развариться. В процессе ее варки можно добавлять воду.

Кутья из риса: лучший рецепт

Ингредиенты:

рис – 1,5 стакана;

мак – 1 стакан;

грецкие орехи – 0,5 стакана;

изюм – 0,5 стакана; мед – 120 г.

Готовим кутью из риса: пошаговый рецепт