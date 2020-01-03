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Как приготовить кутью на Сочельник и Рождество: лучшие рецепты

06:24, 03 января 2020
Праздники
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Как приготовить кутью по классическому рецепту / фото УНИАН

УНИАН подготовил для вас рецепты кутьи - из пшеницы и риса. Ваши гости будут в восторге от этого традиционного рождественского блюда.

Классический рецепт кутьи - из пшеницы

Ингредиенты:

  • пшеница - 1 стакан;
  • вода - 3 стакана;
  • мак - 1/2 стакана;
  • орехи порезанные - 1/2;
  • изюм - 1/2 стакана;
  • мед - 2 -3 ст. л.

Как приготовить кутью: пошаговый рецепт

  1. Пшеницу промываем и замачиваем в воде минимум на 4 часа. Затем размокшую крупу заливаем водой и варим на слабом огне до готовности.
  2. Мак измельчаем в кофемолке.
  3. Измельчаем орехи, а изюм без косточек заливаем теплой водой на полчаса. 
  4. Соединяем в глубоком блюде пшеницу, мак, изюм, орехи, добавляем мед по вкусу и все перемешиваем.
  5. Охлаждаем кутью и подаем ее на стол.

Совет: пшеница для кутьи должна стать мягкой, но не развариться. В процессе ее варки можно добавлять воду. 

Кутья из риса: лучший рецепт 

Ингредиенты:

  • рис – 1,5 стакана;
  • мак – 1 стакан;
  • грецкие орехи – 0,5 стакана;
  • изюм – 0,5 стакана; мед – 120 г.

Готовим кутью из риса: пошаговый рецепт

Кутья из риса / go-cook.ru
  1. Круглозерный рис промываем, процеживаем, заливаем водой в соотношении 1:2 и варим до готовности.
  2. Мак промываем, заливаем кипятком на 2 часа, затем процеживаем с помощью марли. Растираем его с помощью мясорубки или блендера.
  3. Изюм заливаем горячей водой и оставляем на полчаса, затем просушиваем его. 
  4. Рис высыпаем в миску, добавляем туда мак, изюм, орехи и мед. 
  5. Готовое рождественское блюдо ставим в холод.
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Теги: #Рождество#Сочельник перед Рождеством#рецепт