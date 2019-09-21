Рождество Святой Богородицы 2019: история, приметы, чего нельзя делать

Рождения Марии приблизило наступление царства Божьего на земле.

Рождество Святой Богородицы или Вторую пречистую православные христиане празднуют 21 сентября. В этот день верующие чтят память Пречистой Девы Марии, которая дала жизнь Иисусу Христу.

История рождения Святой Богородицы

Согласно библейскому преданию, матерь Божья появилась на свет в семье Иоакима и Анны, которые до 70 лет не имели детей. Однажды священник запретил Йоакиму заходить в храм, потому что у того не было детей (тогда бесплодие считали грехом).

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После этого случая Йоаким 40 дней молился в пещере, чтобы Господь подарил им ребенка.

Об унижении своего мужа узнала и Анна. Тогда женщина пошла в свой сад, где вскоре ей явился Ангел. Божий посланник заявил, что женщина родит дочь, которую должна назвать Марией, что означает Госпожа и Надежда.

Ангел приказал ей отправляться в Иерусалим, чтобы она возле Золотых Ворот встретилась с Йоакином. Такое же он сказал ее мужу.

Мария родилась около 15 года до Рождества Христова. Девочку оберегали от всевозможных бед, ее готовили к Великому Служению Богу, которое началось в возрасте 3 лет введением в храм Пресвятой Богородицы.

Чествование Марии происходит во время каждого богослужения. Ее родители Иоаким и Анна также всегда упоминаются на службах.

Духовная суть праздника

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали происходить великие и утешительные Божьи послания о спасении рода человеческого от рабства дьявола. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие.

Дева Мария стала проводником между людьми и Богом. Во все времена к ней обращались с тяжелыми болезнями, те, кто требует хлеба и крова, женщины просили о помощи и защите.

Что запрещают делать христианам в праздник Рождества Пресвятой Богородицы

В народе праздник Рождества Пресвятой Богородицы называют еще Осенинами. Это потому, что в этот день восточные славяне отмечали наступление осени. Люди провожали бабье лето, благодарили землю за урожай, готовились к зиме.

21 сентября (8 сентября по старому календарю) христиане могли позволить себе роскошный стол, а соблюдали пост только тогда, когда праздник приходился на среду или пятницу.

На стол обязательно ставили большие корзины с яблоками, грушами и другими фруктами. Зажиточные крестьяне выносили столы на улицу и делились едой с нуждающимися.

Кроме того, хозяйки не чурались работ в саду, в частности – собирали капусту для зимних заготовок. До наших времен дошла славянская поговорка: «Богородица капустные головы закладывает».

Христианам рекомендуют в этот день завершить все работы по сбору урожая и подготовки к зиме.

На Рождество Пресвятой Богородицы существовало немало примет, которые касались молодежи. В это время девушки и парни водили хороводы на берегах рек, устраивали веселые игры и искали себе пару. Люди считали, что Матерь Божья поможет найти надежного и отзывчивого партнера на всю жизнь.

21 сентября христиане сжигали старую одежду, а измазанные в пепел руки могли в будущем принести большие доходы.

Христиане следили в этот день и за погодой. По мнению предков, погода на Пречистую указывала на такую же погоду в течение всей осени. Если на Рождество Богородицы будет солнечно, то и осень будет ласковой и теплой.