Всемирный день шоколада: что стоит знать о любимых лакомствах

11 июля отмечают Всемирный день шоколада. Первыми шоколад научились делать ацтеки, которые называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры окрестили лакомство «черным золотом» и ели их для укрепления выносливости. В средневековье потребление шоколада в Европе было доступно только аристократам.

Сегодня, 11 июля, все сладкоежки отмечают вкусный праздник - Всемирный день шоколада.

World Chocolate Day отмечается ежегодно 11 июля или 7 июля на западе Европы.

Этот праздник возник во Франции в 1995 году. День шоколада быстро приобрел популярность и был поддержан в Германии, Италии, Швейцарии и, в частности, в Украине.

Чем полезен шоколад

Наукой установлен тот факт, что в шоколаде есть элементы, способствующие как отдыху, так и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада способствуют выбросу эндорфинов - так называемых гормонов счастья, которые воздействуют на центры удовольствия, улучшая настроение и поддерживая тонус организма.

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Также существует гипотеза, что шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения.

В то же время ученые единодушно констатируют тот факт, что шоколад способствует увеличению массы тела, но это отнюдь не является его недостатком. Шоколад богат питательными веществами, в том числе жирами, а значит и калориями.

Существует мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Основным сырьем для производства шоколада являются какао-бобы.

В течение последних лет ряд мировых СМИ сообщают, что употребление шоколада полезно для сердца, помогает предотвратить рак и повышает настроение. Существует гипотеза, что шоколад способен замедлить процессы старения. Но так ли это на самом деле?

Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, какими полезными свойствами обладает шоколад, как его правильно употреблять и выбирать. Супрун сообщила, что наиболее полезным является черный шоколад с максимальным содержанием какао-бобов. Если в этом лакомстве не содержится сахар, то оно имеет противовоспалительное, кардиопротекторное, противоаллергическое, антигепатотоксичное действие.

Молочный шоколад с добавками не обладает никакими полезными свойствами, а только наоборот, написала эксперт. Также Супрун рассказала, как изготавливают шоколад:

Какао-бобы ферментируются бактериями и грибками — так рождается их аромат. Очищенные и высушенные какао-бобы, богатые полифенольными соединениями и маслом. Затем какао-бобы жарят, очищают, делают жидкое какао, из которого выжимают масло. В какао-порошке может отличаться содержание масла-какао в зависимости от того, как его отжали. Иногда жидкое какао подвергается ощелачиванию (так называемый голландский процесс) — это делает его менее кислым. Шоколад готовят из жидкого какао или какао-порошка и масла какао и эмульгаторов.

Польза черного шоколада:

Расширение сосудов

Флавонолы какао и черного шоколада способствуют образованию окиси азота. Это соединение расширяет сосуды и снижает давление. Таким образом, шоколад делает достаточно весомый вклад в предотвращение или сдерживание прогресса болезней, связанных с воспалением, и несколько снижает давление.

Антиоксидантное действие

Какао и шоколад содержат полифенольные соединения, которые улавливают и гасят свободные радикалы, и подавляют ферменты, вовлеченные в пероксидацію. Проще говоря, эти вещества не дают нашим молекулам портиться от бомбардировки очень реактивными соединениями.

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Баланс холестерина

В одном из экспериментов, после 7 дней потребления темного шоколада, у людей снизился на 6% уровень «плохой холестерин» и на 9% вырос уровень «хорошего холестерина». Подобные результаты были получены и в других исследованиях, в том числе среди людей с диабетом 2 типа.

Кровоснабжение мозга

Какао и шоколад может быть полезным пациентам с деменцией, болезнью Альцгеймера и тем, кто перенес инсульт. Также эти продукты улучшают функции мозга, внимательность и укрепляют память. Если вы мало спите, шоколад и какао помогут вам восстановить силы.

Микрофлора кишечника

Полифенолы какао имеют достаточно малую биодоступность, поэтому только доля потребленных веществ попадет из кишечника в кровь. Однако положительный эффект какао и черного шоколада достаточно очевиден.

Фотозащита кожи

Регулярное потребление черного шоколада или какао уменьшает проявления покраснения, воспаления и свободнорадикальных процессов, а также улучшает кровоснабжение кожи и образование коллагена.

Супрун предупредила, что детям не стоит есть шоколад, потому что сладости — это угроза для зубов, и лишние калории вместо полноценной еды. Но не стоит забывать, что флавоноиды, содержащиеся в какао-бобах, благотворно влияют на состояние иммунной системы кишечника и предотвращают пищевые аллергии.

Вопреки мифу, что шоколад и цитрусовые вызывают аллергию, это неправда. То, что принимают за аллергию у ребенка, это атопический или системный контактный дерматит. Пищевая аллергия проявляется как боль в животе, зуд слизистых рта или диарея. Дерматит действительно часто сопровождается и пищевыми аллергиями, поэтому иногда они совпадают. Но наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются молочные продукты, орехи или яйца, но не какао.

Впрочем черный шоколад содержит калории, сахар и жир. Его следует употреблять в ограниченных количествах. Если вы хотите получить больше антиоксидантов, то также можете увеличить потребление фруктов и овощей.

День шоколада: как праздновать

В этот день проводятся разнообразные фестивали и мероприятия, посвященные этому замечательному продукту, а также экскурсии на шоколадные фабрики, заводы и кондитерские. Здесь можно не только узнать, как делают шоколад, но и принять участие в различных конкурсах, дегустациях, мастер-классах и выставках.

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