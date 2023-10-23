Карты сулят некоторым знакам перемены.

Эзотерики составили прогноз на 24 октября для всех знаков Зодиака. Что карты Таро сулят именно вам - читайте далее.

Овен

Помните, что иногда молчание - золото. Не стоит тратить эмоции и внимание на тех, кто над вами издевается. Ваша внутренняя сила огромна, хотя вы пока не осознали этого полностью. Сосредоточьтесь на своей работе и наблюдайте за лицами окружающих.

Телец

Вы всегда в поиске, но иногда не до конца осознаете, что именно ищете. Будьте готовы к резким переменам. Новые идеи и мысли придут к вам, и у вас будет ограниченное время для их реализации.

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Близнецы

Иногда кажется, будто вы стоите под непрекращающимся дождем, ожидая, что он смоет неудачи и грехи. Однако этот дождь не приходит, и вам предстоит самим решать свои проблемы. Готовьтесь к трудностям.

Рак

Там, где зима царит и холод преобладает, вы не найдете свой истинный путь. Отдайте часть своего багажа и отправьтесь в путь только с собой и своими мыслями. Не бойтесь следовать своей интуиции и выбирать неизведанные дороги.

Лев

Ваш ум похож на ворона, который беспокойно кружит, не находя устойчивости. Это мешает вам удерживать в руках важные вещи. Чтобы изменить ситуацию, вам нужно успокоиться и отдохнуть.

Дева

Время пришло вернуться к своим корням, не к месту для ночлега и пищи, а к истокам своей души. Ваш внутренний компас в данный момент кажется сбитым, и это вызывает беспокойство.

Весы

Тот, кто идет по своему собственному пути, невозможно изменить, как и вора, который всегда будет грабить. Человек, неспособный к настоящей любви, не заслуживает места в вашей судьбе. Остановитесь и перестаньте тратить свое время и энергию на тех, кто не ценит вас.

Скорпион

В вашем окружении есть тот, кто стремится вредить вам. Этот человек похищает ваши мечты и стремится заменить вас, пытаясь стать вами. Он вмешивается в ваши жизненные правила и заглушает ваше видение реальности.

Стрелец

Тепла, которое вам так нужно для счастья, никто не преподнесет вам на блюдце. Вы слишком часто перекладываете вину на других, не признавая своих ошибок. Важно начать искать корни своих проблем в себе.

Козерог

Попытки оправдать себя могут привести к тому, что вы поставите других в состояние глубокого страха. Окружающие опасаются ваших эмоций и сильных чувств.

Водолей

Будьте более внимательны к деталям. Слушайте свое внутреннее "я" и прекратите искать глубокие значения там, где их нет. Разбитое зеркало невозможно восстановить, и жизнь, разрушенная вдребезги, не может быть собрана обратно.

Рыбы

Бегство от проблем не принесет вам ничего, кроме потерь и разочарований. Вы стремитесь к чему-то большему, но всё быстро увядает, и вы теряете себя, пытаясь стать кем-то другим.

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