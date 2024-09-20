Осеннее равноденствие: почему этот праздник называют мистическим, традиции и запреты

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал об осеннем равноденствии и о традициях в этот день.

22 сентября 2024 года, когда день и ночь уравняются в своих правах, наступит время осеннего равноденствия. Этот день, такой же древний, как сама земля, несет в себе отголосок традиций наших предков-славян, которые вплетали магию природы в ткань своей жизни.

Мольфар Макс Гордеев подробно рассказал об этом времени и традициях.

Праздник Радогощ

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В древности наши предки называли этот праздник Радогощ или Таусень. Он был не просто днем календаря, а живым воплощением смены времен года, моментом, когда лето передавало свои полномочия осени.

Представьте себе село, окруженное золотистыми полями и багряными лесами. Утром, как только первые лучи солнца коснулись земли, люди просыпались с особым чувством. Этот день был наполнен ритуалами и обрядами, каждый из которых имел глубокое значение.

Благодарность земле-кормилице

С первых часов дня крестьяне выходили в поле. Они несли с собой последние снопы собранного урожая, украшенные лентами и цветами. Эти снопы были не просто зерном - они олицетворяли саму суть жизни, дар земли людям.

Старейшина села, седовласый мудрец, чей взгляд видел много осеней, проводил обряд благодарности. Он поднимал руки к небу и говорил слова, которые передавались из поколения в поколение:

"О земля-матушка, кормилица наша! Прими нашу благодарность за щедрые дары твои. Как ты нас кормила, так и мы тебя почитаем. Пусть сила твоя не иссякнет, а плодородие не угаснет!"

Люди клали на землю хлеб, мед, фрукты - все лучшее из того, что уродилось в этом году. Это было не просто пожертвование, а символ единства человека и природы, взаимного обмена дарами.

Огненное очищение

Когда солнце достигало зенита, начиналась подготовка к главному действу - зажжению священного костра. Молодые ребята собирали сухие ветки и солому, складывая их в большую кучу на центральной площади села.

С наступлением сумерек старейшина зажигал костер. Пламя поднималось высоко в небо, рассеивая темноту и согревая души присутствующих. Люди верили, что этот огонь обладает особой силой - он очищал от всего негативного, что накопилось за год, и давал защиту на будущее.

Один за другим, от мала до велика, крестьяне прыгали через огонь. Каждый прыжок сопровождался пожеланиями:

"Болезни - прочь, а здоровье - в каждую косточку!"

"Бедность - в пепел, а достаток - в дом!"

"Страхи - в пламя, а смелость - в сердце!"

Обрядовая трапеза

После очищения огнем наступало время для совместной трапезы. Женщины выносили из домов большие глиняные горшки с кашей, запеченных гусей, пироги с яблоками и медом. Особое место на столе занимал каравай - большой круглый хлеб, украшенный колосками и фигурками из теста.

Перед тем как начать есть, самый старший в роду разламывал каравай и раздавал всем присутствующим по кусочку. Это был символ единства рода и благодарности предкам за их мудрость и опеку.

Во время трапезы звучали песни - протяжные, мелодичные, они рассказывали о смене времен года, о щедрости земли и о вечном круговороте жизни.

Гадание на будущее

Когда ужин подходил к концу, а звезды уже ярко сияли на небе, наступало время для гадания. Девушки собирались возле реки или озера. Они плели венки из осенних цветов и трав, вплетая в них свои мечты и надежды.

С песнями и смехом они пускали венки на воду, зажигая маленькие свечи в скорлупках орехов. Тот венок, чья свеча горела дольше всех, предвещал своей обладательнице счастливую судьбу и скорое замужество.

Ребята же собирались отдельно. Они бросали желуди в огонь, загадывая желание. Если желудь трескался с громким звуком - желание должно было осуществиться.

Прощание с летом

Ближе к полуночи все село собиралось возле большого чучела, которое символизировало лето. Его наряжали в яркие ленты и цветы, но пришло время прощаться.

Под пение прощальных песен чучело несли к реке. Там его сажали в маленькую лодку, украшенную осенними листьями. Старейшина произносил:

"Плыви, лето красное, в дальние края. Отдыхай до новой весны. А мы будем ждать твоего возвращения, сохраняя тепло твоих даров в наших сердцах и кладовых."

Лодку отпускали в воду, и все смотрели, как она медленно исчезает в темноте, унося с собой воспоминания о тепле и свете прошлого сезона.

Встреча осени

На рассвете, когда первые лучи солнца касались земли, люди выходили в поле встречать осень. Они несли с собой корзины с плодами нового урожая - яблоками, грушами, орехами.

Старейшина произносил слова приветствия:

"Поздравляем тебя, осень щедрая, приди к нам с достатком и спокойствием. Наполни наши кладовые, согрей наши дома, подари нам мудрость и терпение для долгих зимних вечеров."

Люди разбрасывали зерно по полю - символический посев на будущий год. Они верили, что это поможет земле восстановить силы после щедрого урожая.

Завершение праздника

Праздник завершался общей работой - уборкой домов и дворов. Считалось, что чистота в доме в день равноденствия обеспечит порядок и достаток на весь следующий год.

Наши предки понимали, что осеннее равноденствие - это не просто смена времен года. Это был момент баланса между светом и тьмой, время благодарности за прошлое и подготовки к будущему. Они вплетали магию природы в свою повседневную жизнь, создавая гармонию между человеком и окружающим миром.

"22 сентября 2024 года, когда мы отмечаем осеннее равноденствие, мы можем почувствовать эту связь с нашими корнями. Возможно, мы уже не зажигаем огромные костры и не пускаем венки по воде, но мы все еще можем остановиться на мгновение, чтобы почувствовать смену сезонов, поблагодарить за дары природы и настроиться на новый цикл жизни. Пусть этот праздник напомнит нам о мудрости наших предков, о вечном круговороте природы и о важности сохранения баланса в нашей жизни", - говорит Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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