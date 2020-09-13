Брак заключается на небесах.

Астрологи назвали пять зодиакальных пар, чей союз предрешен небесами.

Звезды им помогут, передает slovofraza.

Овен + Стрелец: огненный союз любви

Этих людей объединяет взрывной характер, хотя друг с другом они легко смогут найти общий язык. У них есть страсть, оптимизм, любовь к приключениям. Все это укрепит их любовь.

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Телец + Дева: закон жанра

Эти два знака смотрят в одну сторону, ценят гармонию и стабильность. Эти люди будут дополнять друг друга и поддерживать. Также они вместе смогут раскрыть свой потенциал.

Близнецы + Весы: гонимые ветром к счастью

У этих знаков мощная духовная связь. У них нет ссор на почве быта и денег. Близнецы и Весы ценят чувства друг друга, избегают негативных эмоций, уважают право на индивидуальность и дают полную свободу, поэтому никто и никогда не обременяет партнера.

Рак + Рыбы: идеальная гармония

Этот союз идеальный, благодаря гармонии. В этих отношениях будет много любви, нежности, трепета и чувственности. Они понимают друг друга с полуслова, а потому и безумно счастливы вместе.

Скорпион + Рыбы: созданы друг для друга

Скорпион и Рыбы тянутся друг другу на интуитивном уровне, а их история любви напоминает кино. Их объединяют жизненные принципы и желание заботиться друг о друге.

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Автор: Диана Могилевич