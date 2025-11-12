Может показаться, что домашняя птица обходится малым количеством воды, но на самом деле это не так.

Вода необходима для нормального существования каждого живого организма – будь то человек или животное. И домашние куры – не исключение. Без воды птица быстро теряет аппетит, хуже несет яйца и даже может погибнуть. УНИАН расскажет, сколько воды давать курице в день.

Сколько воды в день пьет несушка

Может показаться, что домашняя птица обходится малым количеством воды. Много кто даже задается вопросом, а нужна ли вода курам в принципе. Давайте разбираться, сколько воды нужно для курицы на самом деле.

Итак, специалисты утверждают, что взрослая курица в течение дня должна выпивать 0,5 литра воды. Чтобы посчитать, сколько воды нужно 10 курам в день, достаточно умножить эти два значения – получим 5 литров на такое количество птицы.

Однако стоит учитывать и дополнительные факторы. К примеру, в жаркие дни куры будут выпивать больше. И вода должна быть прохладной.

Поэтому очень важно следить за тем, чтобы у них в поилках постоянно была чистая и свежая вода. Старайтесь промывать ее ежедневно.

Как давать воду курам зимой

С наступлением холодов немного меняется способ ухода за курами. Помните, что между несучестью кур и тем, сколько воды они пьют, есть прямая связь.

Зимой им стоит давать теплую воду. Важно не допускать ее замерзания. Можете использовать поилки с подогревом или устанавливать их в теплых уголках курятника. Старайтесь также не допускать падения температуры в сарае ниже 5 градусов.

В воду также можно добавить специальные премиксы с минералами. Однако ни в коем случае не добавляйте сахар или соль, поскольку это может навредить почкам птиц.

Сколько дней куры могут быть без воды

Куры очень чувствительны к нехватке воды. Уже через 12-18 часов без питья они становятся вялыми, перестают употреблять корм.

На второй день начинается обезвоживание, сгущается кровь. Молодые особи и несушки часто погибают уже на этом сроке.

Если курица находится без воды от трех дней и более, это почти всегда заканчивается гибелью птицы.

Так что 24 часа – уже критический срок. При этом после обезвоживания несушки могут начать давать яйца только через 5-7 дней. В некоторых случаях это не происходит вовсе.

