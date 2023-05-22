Какие купить солнечные батареи, чтобы заряжать телефоны для всей семьи, читайте в материале.

Кто любит оставаться без средств связи, когда отключают централизованное энергоснабжение? К счастью, есть способ подстраховаться - поможет солнечная батарея для зарядки телефона, планшета и других гаджетов.

Что такое солнечные батареи и как они работают

Солнечная батарея - это устройство, превращающее солнечное излучение в электрическую энергию. Происходит это путем поглощения солнечного света с помощью фотоэлектрического или фотохимического эффекта.

Солнечные панели различают по типам:

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Монокристаллическая - наиболее высокоэффективная в преобразовании солнечного света. При ее изготовлении используется только кремний высокой очистки. Имеет самый длительный срок эксплуатации, самую низкую деградацию (снижение производства энергии из-за структурных изменений), самую высокую цену. КПД таких панелей составляет до 22%.

- наиболее высокоэффективная в преобразовании солнечного света. При ее изготовлении используется только кремний высокой очистки. Имеет самый длительный срок эксплуатации, самую низкую деградацию (снижение производства энергии из-за структурных изменений), самую высокую цену. КПД таких панелей составляет до 22%. Поликристаллическая - эффективность немного ниже, поскольку при производстве используют не только высокоочищенное сырье, но и вторичное. КПД - до 18%. При одинаковой мощности имеют большую площадь, чем монокристаллические.

Также распространение получили тонкопленочные, так называемые аморфные панели, обладающие коэффициентом полезного действия от 7 до 12%. Благодаря гибкой структуре и легкому весу их можно использовать на крыше автомобиля, неровных поверхностях. Кроме того, их даже совмещают с элементами одежды или сумками.

Сколько стоит одна солнечная батарея и на что обратить внимание при покупке

Разброс в стоимости солнечных панелей весьма велик. Есть модели, которые стоят 2-3 тысячи, а есть - и 55 тысяч гривен.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться портативные складные модели. Они состоят из нескольких секций и в сложенном виде могут быть размером с планшет или сумку для ноутбука, идеально подходят для зарядки повербанков, телефонов, планшетов и любых других устройств через USB. Ее можно прикрепить на крыше авто, разложить на траве или свесить из окна. Такая солнечная батарея стоит сегодня 7-9 тыс. грн, но есть модели ценой и 20-40 тыс. грн.

Кроме того, производители предлагают такие панели, как повербанк - солнечная батарея. Это подходящая солнечная батарея для зарядки телефона вне дома, когда под рукой нет других источников питания. У нее компактные размеры и она отлично подходит для выездов на природу.

Как и в любых других устройствах, чем качественнее материалы, из которых изготовлена солнечная батарея, тем дольше она вам прослужит. Но стоит обратить внимание на несколько характерных моментов:

прочность компонентов;

водонепроницаемость, устойчивость к замерзанию и деформациям;

устойчивость к ветру, другим тяжелым погодным условиям;

возможность работы при облачном небе зимой.

Если же вам нужно оборудовать солнечными батареями дом или гараж, чтобы обеспечить автономное электропитание, лучше всего обратиться в специализированные фирмы. Профессиональный подбор обеспечит оптимальное соотношение и обезопасит вас от ненужных трат.

Солнечная батарея - как пользоваться

Панель помещают под прямой солнечный свет. Во время зарядки нужно охлаждать заряжаемое устройство - держать его под солнечной панелью, в кармане или в тени во избежание перегрева. Между использованием протирать панели влажной тканью. Избегать воздействия огня, воды и химической жидкости.

Важно: пасмурная погода и косвенный солнечный свет могут привести к колебаниям тока, что снижает эффективную зарядку. В облачную погоду или в тени на зарядку потребуется гораздо больше времени.

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