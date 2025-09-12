В Риме женщине запретили кормить голубей, ведь соседи жаловались на 'голубиный ад'

Женщина годами кормила птиц на подоконнике, и к ней слетались голуби со всего квартала.

Власти Рима запретили местной жительнице кормить голубей из-за жалобы соседей на грязь. Об этом пишет The Guardian.

Мэрия итальянской столицы запретила одной из жительниц кормить голубей возле своего дома. Перед тем на нее писали многочисленные жалобы соседей. Они жаловались, что их жизнь напоминает фильм ужасов Альфреда Хичкока и "голубиный ад". Ведь их соседка о трехэтажном доме на протяжении нескольких лет кормила стаю голубей. К ней они слетались со всего квартала. Естественно, от такого количества голубей дом и припаркованные машины покрывались слоем грязи и перьев.

В свою защиту женщина говорила журналистам, что таким образом защищает голубей и занимается сохранением природы.

Видео дня

Соседи же говорили, что она выкладывает на подоконник еду, и не только семена, а даже куски ветчины и курицы. При этом она не обращала внимания на муниципальный запрет, который запрещает систематься подкармливать голубей на территории Рима. Поэтому ей выдали персональный запрет кормить птиц, а также приказали самостоятельно убрать грязь вокруг дома. Если же соседи заметят, что она снова начала кормить птиц, то в дело вмешается полиция.

Агрессивные чайки в Англии нападали на почтальонов

Напомним, что в английском графстве Корнуолл у местных жителей возникли инциденты с птицами - агрессивные чайки начали нападать на почтальонов. Из-за этого почта сообщила о задержке писем и отправлений, пока чайки не станут более спокойными. Орнитологи сообщили, что всплески агрессивного поведения связаны с периодом гнездования.

Вас также могут заинтересовать новости: