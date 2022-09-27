Правила дорожного движения в Украине не указывают, когда менять шины на зимние в автомобилях. Каждый водитель должен сам озаботиться этим вопросом, ведь своевременная замена шин может уберечь вас от попадания в ДТП или даже спасти жизнь.
Когда нужно менять шины на зимние в 2022 году
Летние покрышки в холодную температуру "дубеют", из-за чего ухудшается сцепление с дорогой и траектория езды становится непредсказуемой. Поэтому автомобилистам рекомендуется заменять шины на зимние, как только температура опустится ниже +7°.
Некоторые водители придерживаются не температурного, а календарного критерия смены шин. Они ставят зимнюю резину в середине октября вне зависимости от погоды. У этого подхода есть преимущества: вы успеете привыкнуть к шине перед морозами, и внезапный снег не застанет вас врасплох.
Некоторые водители опасаются, что зимние шины изнашиваются в теплую погоду, и поэтому спешить с "переобуванием" не нужно. Но большинство специалистов в автомобилях считают, что износ начинается только при температуре +20°, что осенью бывает редко.
Можно ли получить штраф за неправильные шины
Поскольку в законодательстве не указаны сроки замены резины на зимнюю, то и штрафов за езду с шинами "не по сезону" нет. Но в некоторых случаях можно получить штраф за езду с неправильными шинами.
- Если высота протектора меньше допустимой (1,6 мм для авто до 3,5 тонны, 1 мм для авто более 3,5 тонны, 2 мм для автобусов, 0,8 мм для мотобайков).
- Если есть порезы или шишки и другие повреждения на резине.
- Размер, индекс нагрузки и тип покрышек не соответствуют полной снаряженной массе автомобиля.
- На одной оси установлены колеса с разным типоразмером и конструкцией.
- На разных осях одновременно используются шины с шипами и без.
Когда нужно менять шины на зимние для въезда в другие страны
Если вы собираетесь въезжать на машине в другие страны, то нужно знать сроки смены шин в конкретной стране. Иначе можете получить штраф за неправильную резину.
Перечисляем сроки, когда в разных странах Европы нужно иметь зимние шины на авто:
- Австрия – с 01 ноября до 15 апреля;
- Чехия – с 01 ноября до 30 апреля;
- Словения – с 15 октября до 15 апреля;
- Румыния – с 01 ноября до 31 марта;
- Германия – замена обязательна после начала заморозков;
- Латвия – с 01 декабря до 01 марта;
- Эстония – с 01 декабря до 01 апреля;
- Финляндия – с 01 декабря до 01 марта;
- Швеция - с 1 декабря до 31 марта.