Менять шины на зимние можно уже с середины осени, чтобы привыкнуть к ним и "объездить" новые шины.

Правила дорожного движения в Украине не указывают, когда менять шины на зимние в автомобилях. Каждый водитель должен сам озаботиться этим вопросом, ведь своевременная замена шин может уберечь вас от попадания в ДТП или даже спасти жизнь.

Когда нужно менять шины на зимние в 2022 году

Летние покрышки в холодную температуру "дубеют", из-за чего ухудшается сцепление с дорогой и траектория езды становится непредсказуемой. Поэтому автомобилистам рекомендуется заменять шины на зимние, как только температура опустится ниже +7°.

Некоторые водители придерживаются не температурного, а календарного критерия смены шин. Они ставят зимнюю резину в середине октября вне зависимости от погоды. У этого подхода есть преимущества: вы успеете привыкнуть к шине перед морозами, и внезапный снег не застанет вас врасплох.

Видео дня

Некоторые водители опасаются, что зимние шины изнашиваются в теплую погоду, и поэтому спешить с "переобуванием" не нужно. Но большинство специалистов в автомобилях считают, что износ начинается только при температуре +20°, что осенью бывает редко.

Можно ли получить штраф за неправильные шины

Поскольку в законодательстве не указаны сроки замены резины на зимнюю, то и штрафов за езду с шинами "не по сезону" нет. Но в некоторых случаях можно получить штраф за езду с неправильными шинами.

Если высота протектора меньше допустимой (1,6 мм для авто до 3,5 тонны, 1 мм для авто более 3,5 тонны, 2 мм для автобусов, 0,8 мм для мотобайков).

Если есть порезы или шишки и другие повреждения на резине.

Размер, индекс нагрузки и тип покрышек не соответствуют полной снаряженной массе автомобиля.

На одной оси установлены колеса с разным типоразмером и конструкцией.

На разных осях одновременно используются шины с шипами и без.

Когда нужно менять шины на зимние для въезда в другие страны

Если вы собираетесь въезжать на машине в другие страны, то нужно знать сроки смены шин в конкретной стране. Иначе можете получить штраф за неправильную резину.

Перечисляем сроки, когда в разных странах Европы нужно иметь зимние шины на авто:

Австрия – с 01 ноября до 15 апреля;

Чехия – с 01 ноября до 30 апреля;

Словения – с 15 октября до 15 апреля;

Румыния – с 01 ноября до 31 марта;

Германия – замена обязательна после начала заморозков;

Латвия – с 01 декабря до 01 марта;

Эстония – с 01 декабря до 01 апреля;

Финляндия – с 01 декабря до 01 марта;

Швеция - с 1 декабря до 31 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: