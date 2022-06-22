УНИАН рассказал секреты буйного цветения петуний.

Нежные и изящные петунии украсят любой сад или двор. Эти цветы красиво смотрятся на краях клумбы или в саду. А вьющиеся петунии высаживают в горшках и украшают ими стены и балконы. Этот цветок достаточно требователен к почве, но неприхотлив в уходе и цветет аж до зимних морозов.

Как посадить петунию из семян на рассаду

Семена петунии высаживают на рассаду не раньше конца февраля, когда день уже достаточно длинный. Цветку очень важна хорошая подсветка. В почву для петуний желательно добавить торф, песок и перегной, а землю используют листовую или дерновую.

Перед посевом петуний полейте землю. Во влажной земле сделайте небольшую бороздку и посейте семена. Не присыпайте их землей. Слегка опрысните водой из пульверизатора. Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место.

Раз в день семена проветривают, а после появления ростков пленку полностью снимают. Поливать рассаду нужно раз в день и очень аккуратно, из пульверизатора или пипетки. После появления 4 листочков петунии можно пересаживать в горшок или в землю. Цветет петуния через 2-3 месяца после посева.

Как сажать петунию в горшки

В горшок петунии высаживают из рассады. Можно купить готовую рассаду в агромагазине. Сажать петунию в горшки можно в середине или конце июня. В зависимости от сорта цветка подбирают горшок. Кустовые виды петуний высаживают в небольшие горшки объемом 3 литра. Для ампельных (вьющихся) петуний нужен горшок объемом не меньше 5 литров.

Перед пересаживанием в горшок саженцы обильно поливают. На дно горшка выкладывают камни или другой дренаж, затем наполняют не кислым грунтом. В горшке делают углубление и высаживают саженцы. Если емкость широкая, то в неё можно посадить 2-3 петунии. Горшок оставляют в солнечном месте.

Посадка петунии в открытый грунт

В открытый грунт петунию сажают в июне, когда все заморозки уже позади. Сажать можно как молодую рассаду, так и уже цветущие петунии. Участок для петуний должен быть солнечным. Обычно петунии высаживают на краю клумбы, потому что они не высокие и их не видно за другими цветами.

Землю перед посадкой перекопайте и удобрите органикой. Грунт должен быть легким и рыхлым. В грунт цветок высаживают вместе с землей из рассады. Расстояние между кустами - 30-40 см. Поливают цветы на следующий день после посадки. Через неделю после посадки клумбу можно удобрить для буйного цветения.

Как ухаживать за петуниями

Петунии поливают 2 раза в неделю и обязательно под корень. Вода не должна попасть на листья и цветки. Во время сильной жары цветы поливают чаще, а в дождливую погоду реже.

На вторую неделю после посадки в землю или горшок цветы можно подкормить азотными или фосфорными удобрениями, или любым удобрением для цветов. Взрослые цветы подкармливают лишь в том случае, если они растут в тени.

Чтобы петунии пышно цвели, придерживайтесь следующих советов.

Периодически удаляйте сухие листья и бутоны.

Если на кусте мало цветов, но много листьев, то подстригите листья наполовину и полейте петунию теплой водой. Это стимулирует рост цветков.

В пасмурные дни включите цветкам искусственную подсветку.

Внесите удобрение, если петуния развивается медленно.

Если один из стеблей вытянулся заметно сильнее других, его стоит обрезать.

В дождливые дни цветы лучше прикрыть или перенести под крышу, чтобы им не навредил переизбыток влаги.

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