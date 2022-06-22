Нежные и изящные петунии украсят любой сад или двор. Эти цветы красиво смотрятся на краях клумбы или в саду. А вьющиеся петунии высаживают в горшках и украшают ими стены и балконы. Этот цветок достаточно требователен к почве, но неприхотлив в уходе и цветет аж до зимних морозов.
- Как посадить петунию из семян на рассаду
- Как сажать петунию в горшки
- Посадка петунии в открытый грунт
- Как ухаживать за петуниями
Как посадить петунию из семян на рассаду
Семена петунии высаживают на рассаду не раньше конца февраля, когда день уже достаточно длинный. Цветку очень важна хорошая подсветка. В почву для петуний желательно добавить торф, песок и перегной, а землю используют листовую или дерновую.
Перед посевом петуний полейте землю. Во влажной земле сделайте небольшую бороздку и посейте семена. Не присыпайте их землей. Слегка опрысните водой из пульверизатора. Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место.
Раз в день семена проветривают, а после появления ростков пленку полностью снимают. Поливать рассаду нужно раз в день и очень аккуратно, из пульверизатора или пипетки. После появления 4 листочков петунии можно пересаживать в горшок или в землю. Цветет петуния через 2-3 месяца после посева.
Как сажать петунию в горшки
В горшок петунии высаживают из рассады. Можно купить готовую рассаду в агромагазине. Сажать петунию в горшки можно в середине или конце июня. В зависимости от сорта цветка подбирают горшок. Кустовые виды петуний высаживают в небольшие горшки объемом 3 литра. Для ампельных (вьющихся) петуний нужен горшок объемом не меньше 5 литров.
Перед пересаживанием в горшок саженцы обильно поливают. На дно горшка выкладывают камни или другой дренаж, затем наполняют не кислым грунтом. В горшке делают углубление и высаживают саженцы. Если емкость широкая, то в неё можно посадить 2-3 петунии. Горшок оставляют в солнечном месте.
Посадка петунии в открытый грунт
В открытый грунт петунию сажают в июне, когда все заморозки уже позади. Сажать можно как молодую рассаду, так и уже цветущие петунии. Участок для петуний должен быть солнечным. Обычно петунии высаживают на краю клумбы, потому что они не высокие и их не видно за другими цветами.
Землю перед посадкой перекопайте и удобрите органикой. Грунт должен быть легким и рыхлым. В грунт цветок высаживают вместе с землей из рассады. Расстояние между кустами - 30-40 см. Поливают цветы на следующий день после посадки. Через неделю после посадки клумбу можно удобрить для буйного цветения.
Как ухаживать за петуниями
Петунии поливают 2 раза в неделю и обязательно под корень. Вода не должна попасть на листья и цветки. Во время сильной жары цветы поливают чаще, а в дождливую погоду реже.
На вторую неделю после посадки в землю или горшок цветы можно подкормить азотными или фосфорными удобрениями, или любым удобрением для цветов. Взрослые цветы подкармливают лишь в том случае, если они растут в тени.
Чтобы петунии пышно цвели, придерживайтесь следующих советов.
- Периодически удаляйте сухие листья и бутоны.
- Если на кусте мало цветов, но много листьев, то подстригите листья наполовину и полейте петунию теплой водой. Это стимулирует рост цветков.
- В пасмурные дни включите цветкам искусственную подсветку.
- Внесите удобрение, если петуния развивается медленно.
- Если один из стеблей вытянулся заметно сильнее других, его стоит обрезать.
- В дождливые дни цветы лучше прикрыть или перенести под крышу, чтобы им не навредил переизбыток влаги.
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