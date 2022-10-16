Какой стороной класть фольгу, чтобы не пригорало, и что еще нужно знать об этом процессе - читайте в материале УНИАН.

Запекание еды в фольге - один из самых популярных способов приготовления блюд. Поклонники здорового питания выбирают именно его, так как фольга сохраняет полезные свойства продуктов и позволяет приготовить их быстро. УНИАН расскажет, как запекать в фольге картошку, мясо и овощи правильно.

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Какой стороной фольги запекать мясо или другие продукты - советы

Для того, чтобы корректно пользоваться фольгой и всегда получать вкусный ужин, важно понимать, что фольгу нельзя использовать для приготовления еды в микроволновке. Блестящий материал будет просто отражать микроволны, а еда внутри останется сырой. К тому же, фольга может спровоцировать появление искр.

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Полезный лайфхак: возможно, вы не знали, но существует фольга разной толщины - соответственно, предназначена она для разных целей:

фольга с толщиной 9 мкм - только для хранения продуктов;

фольга с толщиной 11 мкм - для запекания в духовке;

фольга с толщиной 14 мкм - для приготовления пищи на гриле или мангале.

Блестящий материал, кстати, при соприкосновении с кислотами теряет свои полезные свойства. Она уже неспособна защищать от проникновения воды, жиров, газов, микроорганизмов и ультрафиолетового излучения. Долго хранить в фольге продукты или блюда с кислым вкусом не рекомендуется именно поэтому.

Как сделать так, чтобы мясо не прилипало к фольге - лайфхаки

Если вы не хотите после приготовления отдирать фольгу от еды, то помните, что заворачивать продукты нужно блестящей стороной к ним, а матовой - наружу. Кроме того, такие продукты как мясо нужно правильно заворачивать:

лист фольги сложить вдвое;

выложить мясо на одну половину листа;

накрыть сверху второй половиной, избегая натяжения;

завернуть края по длинной стороне;

сделать два таких же герметичных шва по бокам.

Для того, чтобы быстро понять, как запекать в фольге картошку с мясом вместе, знайте - выкладывать на фольгу нужно сначала овощи, а потом свинину, курицу или говядину. Также важно соблюдать правильную температуру при запекании блюд - тогда они не пригорят и не будут сухими.

Оптимальная температура в духовке для приготовления мяса - 170°C, для птицы - 160°C, а для рыбы - 145°C. Если вы хотите получить румяную корочку, то разверните фольгу за 5-7 минут до готовности блюда и продолжайте запекать в открытом виде.

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