Можно ли заменить бумагу для выпечки фольгой и какие еще бывают варианты - узнайте в материале УНИАН.

Многие виды выпечки требуют пергаментной бумаги - застилая ею противень, вы гарантируете отсутствия прилипания теста к нему. Однако, бывает так, что необходимого расходника нет на кухне. Для тех, кто хоть раз в жизни сталкивался с такой ситуацией, УНИАН рассказывает, чем легко заменяется бумага для выпечки.

Ранее мы говорили о том, чем можно заменить разрыхлитель.

Чем можно заменить пергаментную бумагу для бисквита или другой выпечки

Опытные хозяйки говорят, что есть несколько проверенных вариантов, чем можно застелить противень вместо пергамента:

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канцелярской калькой;

обычной офисной бумагой;

пищевым пергаментом (из него сделаны пакеты для выпечки в супермаркетах);

пакетом или рукавом для запекания;

пакетом из-под муки.

Если дома у вас нет ничего из вышеперечисленного, то и такое положение не считается безвыходным - противень можно плотно смазать жиром, присыпать манкой или панировочными сухарями.

Идеальный вариант - это, конечно, силиконовый коврик или силиконовые формы для выпечки. Изделия из силикона многоразовые, легко очищаются и почти не изнашиваются, поэтому отлично подходят для выпекания разных сладостей.

Можно ли делать выпечку на фольге - мнения и нюансы

Одни хозяйки считают такой вариант недопустимым, ведь фольга может загореться, а тесто обязательно к ней прилипнет. Другие, напротив, используют фольгу как заменитель пергамента, но класть ее нужно правильно - матовой стороной на противень, а блестящей наверх.

В целом, использовать фольгу как подстилку для теста, все-таки, не рекомендуется. Алюминий может окислиться после воздействия высоких температур и придать выпечке отвратительный вкус. Из фольги лучше делать формы для запекания - такой материал хорошо держит бортики и не позволяет начинке протекать на противень.

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