Для очистки чайника от накипи не рекомендуется использовать лимонную кислоту.

Любая хозяйка, которая хотела бы держать свой дом в чистоте, обращает пристальное внимание на кухню. Именно там находится большинство "проблемных" мест, ведь кастрюлями, сковородками и чайниками мы пользуемся очень часто. Узнайте, как очистить чайник от накипи с помощью одного продукта из холодильника.

Как отмыть чайник от накипи не получится - запрещенный вариант

Опытные хозяйки знают, почему нельзя кипятить чайник с лимонной кислотой - оказалось, что такой метод чистки может привести к порче устройства. Дело в том, что для некоторых видов чайников кислота категорически противопоказана. К примеру, эмалированное покрытие, особенно если оно со сколами или трещинами, может не пережить такой очистки. Кислота проникнет внутрь покрытия и вызовет коррозию. То же самое касается алюминиевых моделей.

Кроме того, далеко не все чайники, в которых есть пластиковые детали, устойчивы к агрессивному воздействию кислот. Во время чистки они могут повредить отдельные элементы устройства для нагрева воды, изменить цвет или сделать более хрупкими.

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Если вы не знаете, как очистить чайник от толстого слоя накипи, то лимонную кислоту как вариант рассматривать не стоит - она попросту может оказаться бессильной, тогда лучше взять более действенные средства.

Чем очистить чайник от накипи - проверенный метод

Издание Express пишет, что удачный способ очистить чайник от накипи без едких химикатов и тяжелого труда - это взять несколько лимонов. Вам нужно просто нарезать несколько лимонов, положить в чайник и практически доверху наполнить его водой. Вскипятить, а потом оставить на полчаса. Эксперты говорят, что после того как пройдет 30 минут, вы увидите, что накипь отваливается сама большими кусками.

Таким же образом можно почистить и крышку от чайника - деталь нужно завернуть в тряпку, смоченную в лимонном соке, положить в отдельную емкость и прокипятить. Вам останется только смыть остатки накипи. Конечно, этот метод подходит только для эмалированных или металлических чайников для плиты - электрические модели оснащены крышками с пластиковыми деталями, их придется отмывать вручную, кипятить нельзя.

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