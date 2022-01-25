Какие цветы, овощи и деревья сажать на рассаду в феврале, чтобы они радовали вас хорошим урожаем.

Февраль - последний месяц зимы и удачный период для рассады. В феврале дачники высаживают овощи в теплице или на подоконнике. Месяц считается удачным для посева позднеспелых и медленнорастущих культур. Ценители красоты в феврале высаживают рассаду цветов, которые уже весной будут радовать яркими бутонами.

Какие цветы сажать на рассаду в феврале

Нарциссы и тюльпаны часто высаживают в феврале, чтобы они расцвели к марту. В землю рекомендуется добавить золу и песок. К весне луковицы пересаживают из рассады в клумбу.

часто высаживают в феврале, чтобы они расцвели к марту. В землю рекомендуется добавить золу и песок. К весне луковицы пересаживают из рассады в клумбу. Бегония - удачный цветок для рассады в феврале. В грунт для цветка следует добавить немного песка, торфа и перегнивших листьев. Пока семена не прорастут, землю нужно накрыть пленкой.

- удачный цветок для рассады в феврале. В грунт для цветка следует добавить немного песка, торфа и перегнивших листьев. Пока семена не прорастут, землю нужно накрыть пленкой. Петунию высаживают в середине-конце февраля. Лучше всего сажать семена в отдельные стаканчики или в торфяные таблетки. Саженцы нужно поставить на хорошо освещаемое место или дополнительно досвечивать лампой.

высаживают в середине-конце февраля. Лучше всего сажать семена в отдельные стаканчики или в торфяные таблетки. Саженцы нужно поставить на хорошо освещаемое место или дополнительно досвечивать лампой. Турецкая гвоздика высаживается в смесь из листового перегноя и песка в равных частях. Семена сеют на глубину 1 см и с промежутком в 3 см. Посевы накрывают бумагой.

Что сажать на рассаду в феврале: овощи

Позднеспелые томаты высаживают на рассаду в середине-конце февраля. Так можно получить ранний урожай овощей. Семена помидоров сеют во влажную почву в маленькие ящики, стаканчики или горшочки. Посевы покрывают 1 см грунта и ставят в теплое место. В землю помидоры пересаживают в апреле или мае.

Среднеспелый и поздний болгарский перец можно высаживать с начала февраля. Семена перед посевом нужно замочить в мокрой марле или ткани. Высаживают перец в стаканчики - по 2 семечка на стаканчик. Слега присыпьте семена землей, накройте пленкой и поставьте в теплое место. С появлением первых росток пленку снимают и ставят перец на подоконник.

Баклажан начинают высаживать в середине февраля. Семена рекомендуется замочить в растворе марганца на 15 минут, чтобы защитить их от болезней. В почву для баклажана можно добавить опилки и золу. В один стаканчик кладут два семечка баклажана, слегка присыпают влажной землей и накрывают пленкой. Очень важно поставить баклажаны в теплое место. Всходы появятся через неделю.

Лук-порей и репчатый высаживают в середине февраля. Перед посадкой луковицу стоит замочить на сутки в теплой воде. Затем луковицы высаживают во влажную почву и ставят на подоконник. В открытый грунт растение пересаживают в мае.

Ягоды на рассаду в феврале

В феврале на рассаду сажают клубнику и землянику, чтобы уже в начале лета собрать урожай ягод. Семена нужно замочить и просушить. Неглубокую емкость высотой не больше 4 см наполните смесью грунта и песка в равных пропорциях. Семена равномерно посыпьте на землю.

Рассаду клубники нужно поставить в теплое место, например, на батарею. На первые две недели рассаду нужно накрывать пленкой. Через 5 дней прорастут ростки, а через 2 недели появятся первые листья. В апреле клубнику стоит пересадить в отдельные контейнеры, а в мае растение пересаживают в грунт.

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