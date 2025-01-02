Удобрение можно приготовить даже из пищевых отходов у вас дома.

В ближайшие месяцы опытные садоводы примутся выращивать собственную рассаду на своих подоконниках. Те, кто попробуют это впервые, скорее всего не знают, что сделать чтобы рассада быстрее росла.

Для обогащения почвы можно использовать перегной, компост или навоз. Также хорошим вариантом, чем ускорить рост рассады, может быть минеральное удобрение, которое продается в магазине. Однако есть и более дешевые и доступные способы.

Как ускорить рост рассады народными средствами

Существует множество простых вариантов, чем подкормить рассаду, чтобы она быстрее пошла в рост. Для этого не потребуется тратить много денег.

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Так, можно приготовить луковый отвар. Для этого возьмите один стакан шелухи и залейте ее одним литром кипятка. Эту жидкость нужно настаивать два дня, а для полива - разводите водой в соотношении 1 к 3.

Отходы от яиц и бананов теперь тоже можно не выкидывать, а использовать с пользой.

Скорлупу одного яйца можно залить литром теплой воды. Ее надо оставить в темном месте на несколько дней. Учитывайте, что средство станет мутным и будет обладать специфическим запахом. Для полива его нужно разводить в таком же соотношении, как и луковый отвар.

Банановую кожуру также нужно настаивать несколько дней в литре воды, но разводить средство не требуется. Достаточно процедить и можно сразу поливать.

Если рассады у вас много, то есть дешевый способ, как ускорить рост рассады и приготовить сразу маленькое ведро подкормки.

В пятилитровом ведре разведите 50 граммов дрожжей и одну столовую ложку сахара. Оставьте на сутки и можно поливать растения под корень, разведя удобрение в соотношении 1 к 5.

Также есть еще и раствор с золой. Четверть стакана разведите в пятилитровом ведре и настаивайте сутки. После этого процедите и поливайте рассаду.

Правила внесения подкормки

Лучше всего подпитывать свои растения в утреннее время пасмурных и облачных дней. Разбавлять удобрение обязательно - внесение концентрата не даст двойной эффект, а лишь оставит ожоги на корневой системе.

При этом слишком часто подкармливать также не стоит. Это вместо пользы ослабит рассаду и снизит урожайность растения.

Бывают и случаи, когда рассаде не хватает конкретных элементов. Желтые листья и сухие кончики могут свидетельствовать о нехватке калия, тогда как посветление нижних листков - о дефиците азота.

Если побеги станут тонкими, а листья приобретут фиолетовый или голубоватый оттенок, то растению нужен фосфор.

Важно помнить, что при любом выборе средства необходимо соблюдать меру и тогда растения обязательно порадуют вас урожаем.

Ранее УНИАН рассказывал, что можно сеять в декабре-январе на рассаду.

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