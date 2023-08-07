Рассказываем, что хорошо впитывает запах в холодильнике, и как быстро избавиться от вони.

Неприятный аромат может появиться в холодильной камере по разным причинам. Из-за пропавших продуктов, неправильного их соседства или вследствие поломки агрегата. Так или иначе, бороться с таким омбре нужно быстро - УНИАН выяснил, что можно поставить в холодильник, чтобы не было запаха.

Зачем ставить соду в холодильник - главные причины

Продукты начинают неприятно пахнуть не просто так. Как правило, это происходит из-за образования на них болезнетворных бактерий, плесени или грибка. Развиваясь и размножаясь, эти организмы разрушают клетки пищи, поэтому она начинает вонять. Наш организм воспринимает это, как опасность для себя, коей неприятный запах, собственно, и является.

Перед тем как брать на вооружение этот совет, учтите и то, как быстро сода впитывает запахи. В зависимости от степени загрязнения воздуха, вам может понадобиться от трех до 24 часов, чтобы сода начала действовать. Также знайте, что она поможет, только если вонь появилась незначительная - при "тяжелой артиллерии", вроде тухлой рыбы, порошок бессилен.

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Как использовать соду, чтобы убрать запах - лайфхак

Опытные хозяйки говорят, что хорошо впитывает запах в холодильнике обычная пищевая сода. Применить ее несложно:

насыпьте 1 стакан порошка в пластиковый контейнер;

поставьте его близко к задней стенке холодильника;

закройте дверцу.

Спустя 2-3 часа, вы почувствуете, что из холодильника больше не воняет, так как сода впитывает в себя любые неприятные ароматы. Важно понимать, что если вы будете использовать такой метод постоянно, то "порошок" нужно менять раз в 2-3 месяца, иначе чудо-средство само станет химической бомбой.

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