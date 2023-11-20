Рассказываем, чем и как отмыть чугунные батареи и плоские металлические - какие средства использовать и как чистить.

Батареи незаменимы в доме в холодную погоду. Есть только одно "но": их трудно мыть. Во-первых, из-за формы, которая имеет много труднодоступных мест, во-вторых - из-за их расположения под подоконниками, что тоже утрудняет доступ к радиаторам. Но все же эта проблема решаема. Рассказываем, как и чем отмыть батареи - это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Как вымыть узкие батареи и чугунные

Пыль и грязь, которые скапливаются на батареях, не только делают дом неуютным, но еще и негативно влияют на здоровье - когда они греют, то мы дышим этой пылью, а еще такие радиаторы могут греть плохо - из-за слоя грязи снижается их теплоотдача.

Батареи бывают плоские и "гармошкой" - например, это старые чугунные. Вторые понемногу уходят в прошлое, но пока не ушли, то их нужно мыть. Итак, рассказываем, как отмыть старые батареи и радиаторы нового поколения.

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Для чистки батарей можно использовать как бытовую "химию", так и подручные средства - например, хозяйственное мыло, соду, зубной порошок или пасту и другие.

Важно: прежде чем использовать "химию", убедитесь, что она не повредит поверхность, иначе батарея начнет ржаветь, например, не стоит использовать средства, которые содержат хлор, а также фосфатные.

Чем мыть батареи отопления лучше всего

Мыло хозяйственное

Самое популярное подручное моющее. Его нужно растворить в теплой воде (достаточно небольшого количества), нанести тряпкой на поверхность батареи, потереть, смыть и вытереть насухо.

Сода пищевая

Одно из самых эффективных средств. Нужно растворить 2 ст. л. соды в 2-3 л теплой воды и этим раствором помыть батарею.

Лимонная кислота

Растворить 5 ч. л. кислоты в 0,25 л теплой воды - и помыть батарею так же.

Перекись водорода

100 мл перекиси водорода (3%) нужно растворить в 2-3 л воды.

Средство для мытья посуды

Помогает отмыть батареи от жира и копоти. Нужно растворить 1 колпачок жидкости в небольшом количестве воды и взбить до появления пены. Нанести на радиатор, оставить на некоторое время, чтобы жировые наслоения растворились. Затем удалить их тряпкой и протереть влажной тряпкой.

Зубная паста или порошок

Также помогают отчистить батарею от жирного налета. Пасту или порошок нужно нанести на губку и мягко потереть, пока не исчезнет жир. После 2-3 раза протереть влажной тряпкой, чтоб не оставалось разводов.

Порошковая "химия"

Тоже весьма эффективна, но при работе с ней нужно защищать не только руки, но и нос и рот.

Перед тем как мыть радиатор, нужно закрыть стену за ним и пол под ним - например, пленкой или клеенкой, чтобы не повредить и не намочить. По окончанию мойки обязательно вытрите батарею насухо, чтобы она не начала ржаветь.

Совет: перед влажной уборкой нужно сделать сухую чистку - этим вы облегчите себе работу.

Как сделать сухую чистку и как вымыть батареи после нее - простые лайфаки

Если сначала собрать с батареи пыль, мусор или паутину, то потом ее будет легче мыть. Что для этого можно использовать:

Пылесос

Узкие насадки пылесоса помогают почистить труднодоступные места батареи и собрать пыль внутри нее.

Фен

Используют для выдувания пыли из батареи. Для этого заднюю часть радиатора и пол под батареей нужно закрыть влажной тряпкой - на них выдуть с помощью фена скопившиеся пыль и мусор. Таким образом все прилипнет к тряпке, а не разлетится по дому.

Для мытья батарей, кроме тряпок, советуют взять старый носок или тканевую перчатку - их надевают на руку, смачивают чистящим раствором и моют радиатор снаружи и изнутри.

Ершик для мытья бутылок помогает вымыть радиатор в труднодоступных местах. Наносить моющее средство на батарею также удобно с помощью распылителя.

Как отмыть батареи после ремонта

После ремонта на радиаторах, если их не додумались ничем закрыть, остаются пятна от строительных смесей, цемента, монтажной пены и т.д. Чтобы их удалить, нужно смочить горячей водой и дать постоять влажными где-то 10 минут (иногда достаточно и 5 минут). Вода размягчит грязь, и ее можно будет убрать тряпкой.

И еще пара советов, чтобы батареи оставались как можно чище:

старайтесь протирать поверхность батарей влажной и сухой тряпкой во время еженедельной уборки - так на них однозначно скопится меньше грязи;

батареи гармошкой можно закрыть защитным экраном (решеткой) - так на батарее будет меньше пыли или копоти, а сам экран помыть куда проще.

Если же старая чугунная батарея не поддается отмыванию или после мытья все равно выглядит ужасно, то тогда лучший выход - это покрасить ее.

Ранее мы рассказывали, чем отмыть линолеум от въевшейся грязи без усилий.

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