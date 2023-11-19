Если вы еще не знаете, как отмыть линолеум до блеска, тогда попробуйте воспользоваться копеечными лайфхаками.

Во многих домах на полу можно увидеть линолеум, но далеко не все хозяйки и хозяева знают, как правильно ухаживать за этим напольным покрытием. Проблемы могут возникать спустя некоторое время - когда появятся разные загрязнения.

Многие даже не подозревают, чем отмыть линолеум дома так, чтобы ему не навредить. Да, это нужно учитывать - некоторые средства могут испортить внешний вид вашего покрытия, поэтому к чистке необходимо подойти очень ответственно. В первую очередь, забыть об агрессивных средствах. Конечно, они могут быть очень эффективными в борьбе с разными видами загрязнения, однако после них, возможно, на пол просто больно будет смотреть.

Чем нельзя мыть линолеум

Не используйте во время чистки линолеума соду, уксус и лимонную кислоту и запомните:

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Если почистить покрытие лимонной кислотой - грозит потеря цвета и порча декоративного рисунка.

Уксус плохо влияет на внешний вид покрытия.

Сода может повредить декоративный слой покрытия.

Есть нюансы и с использованием хозяйственного мыла - после него могут остаться разводы, с которыми сложно справиться.

Избавиться от желтизны и грязи на линолеуме можно и другими дешевыми средствами, и при этом не придется прикладывать титанические усилия.

Как отмыть линолеум белого цвета с рельефом от желтизны

Если ваше покрытие стало желтоватого цвета, то точно пора что-то делать. Самый легкий способ - использовать жирорастворители, однако они очень агрессивные и способны подпортить вещь.

Мы пойдем немного более сложным путем - сделаем средство в домашних условиях. Наберите треть ведра воды, добавьте туда 135 граммов водки и влейте половину чайной ложки любой жидкости, предназначенной для мытья посуды. Отмойте линолеум мягкой тряпкой. Потом смойте средство чистой водой.

Мы с вами разобрались, чем отмыть белый линолеум, если он пожелтел. А теперь стоит покопаться в том, как избавиться от грязи, жира и кошачьих "подарков". Чаще всего самые большие проблемы возникают с покрытием на кухне - особенно возле плиты, раковины и стола. В этих местах просто грязевой "клондайк".

Чем отмыть линолеум на кухне от жира и грязи

Рассказываем поэтапно, как отмыть линолеум от жира и грязи:

Возьмите качественное средство для мытья полов и самое главное - не разводите его. Вам также понадобится достаточно жесткая губка.

Если жир и грязь очень сильно въелись - нанесите средство, размажьте губкой и немного подождите.

Когда средство немного поработает, начните активно оттирать грязь губкой.

В том случае, если все очень запущено, возьмите щетку и активно ею оттирайте загрязнения.

Когда все отмоете, протрите очищенную поверхность влажной тряпкой.

Вот чем отмыть сильно грязный линолеум, и как это сделать.

Есть еще одна серьезная проблема - с ней сталкиваются владельцы котов. Иногда животные могут "метить" определенную часть линолеума или просто решить, что она у них будет "туалетом". В некоторых случаях моча животного так сильно въедается в покрытие, что его уже ничем не спасти и остается только радикальная мера - просто отрезать кусок. Сейчас мы с вами разберемся, что стоит делать, если ситуация не дошла до критической точки.

Чем отмыть линолеум от кошачьей мочи

Вам понадобится неагрессивное средство для мытья поверхностей, а также дешевый кондиционер для белья, который имеет сильный запах. Также для работы будет нужна губка. Количество усилий, которые нужно будет приложить для борьбы с загрязнением, прямо пропорционально тому, насколько сильно въелась грязь.

Запишите, как легко отмыть линолеум от въевшейся грязи:

Обработайте загрязненную поверхность моющим средством - не пугайтесь, неприятный запах мочи кота может только усилится.

Потом смойте химию, вытрите поверхность и все залейте кондиционером. Это средство нужно оставить на полу на сутки.

Сотрите его и смойте водой.

Если грязь сильно въелась, - процедуру можно повторить, и ситуация должна улучшиться. Теперь абсолютно понятно, как отмыть линолеум на кухне даже от неприятных кошачьих "подарков".

Некоторые любители чистоты на обычной уборке не останавливаются и хотят сделать так, чтобы их покрытие выглядело как новое. И, как оказывается, этого можно добиться, не потратив кучу денег.

Чем помыть линолеум, чтобы он был как новый

Вам понадобится уайт-спирит (обезжириватель), олифа - это средство, которым обрабатывают дерево, хлопчатобумажная тряпка и одноразовые полиэтиленовые перчатки.

Условно разделите ваше напольное покрытие на небольшие квадраты. Конкретный квадрат обезжирьте уайт-спиритом, а потом обработайте олифой. Олифу нужно втереть рукой в полиэтиленовой перчатке в линолеум, а потом все вытереть тряпкой. После таких процедур покрытие будет блестящим и нескользким.

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