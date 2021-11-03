При этом сторона следствия, по словам адвоката дочери жертвы аварии, до сих пор не обратилась в суд для принудительного отбора биологических образцов.

Подозреваемый в совершении смертельной аварии в Харькове 16-летний Николай Харьковский отказывается сдавать анализ крови.

Об этом рассказал адвокат дочери погибшего в аварии Игоря Носова - Игорь Черняк на своей странице в Facebook.

"После ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ. Безусловно, это - его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право не реализовано", - сообщил Черняк.

По его словам, это важно, потому что именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления.

"Иными словами, проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не все", - добавил адвокат.

Он также отметил, что правоохранителям следует установить всех очевидцем ДТП, а по делу уже очень оперативно был назначен ряд необходимых экспертиз.

Читайте такжеДетям требуется пересадка кожи после попыток сделать сладости из "Игры в кальмара""Хотелось бы верить, что они будут проведены в кратчайшие сроки без какой-либо волокиты. ... Важным моментом является установление всех непосредственных очевидцев ДТП. Уверен, что органы нацполиции должны сделать для этого все возможное. Наша общая задача - им в этом помочь. ... Уверен, что полное и всестороннее расследование - это именно то, что необходимо как всем сторонам уголовного производства, так и обществу в целом", - написал Игорь Черняк.

Авария в Харьков: что случилось

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

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Автор: Катерина Комолова