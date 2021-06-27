По предварительной информации, один участник аварии поворачивал, а второй – быстро ехал по встречной полосе.

В Ирпене Киевской области на улице Университетской произошла жуткая авария с участием мотоцикла и автомобиля Ford. Мотоциклист и его пассажирка получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.

Видео первых минут после аварии от очевидцев опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Сообщается, что по предварительной информации, один участник аварии поворачивал, а второй – быстро ехал по встречной полосе.

Мотоцикл на полном ходу врезался в автомобиль. Удар пришелся в бок легковушки, двери превратились в металлолом, отмечают «Надзвичайні новини».

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

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Автор: Катерина Шварц