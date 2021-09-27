Для уменьшения расходов злоумышленник с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалюты, которую устроил в собственном доме 32-летний мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

Счетчик электрической энергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения расходов мужчина с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

Читайте такжеВ Херсонской области произошло тройное ДТП, погибли два человека (фото)"Все изъятое направлено на экспертизу. Сумму нанесенного ущерба устанавливают", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в США гидроэлектростанцию, построенную еще в 1897 году на реке Гудзон, приспособили под майнинг криптовалюты.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Тамара Отовская