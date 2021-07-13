Электростанция-музей работает с оригинальным оборудованием конца XIX века.

Гидроэлектростанция города Механиквилль (штат Нью-Йорк, США), построенная еще в 1897 году на реке Гудзон, была приспособлена под майнинг криптовалюты.

Как сообщает Times Union, в нынешних реалиях для станции это выгоднее, чем продавать электричество.

ГЭС в Механиквилле на сегодня внесена в Национальный реестр исторических мест США. В начале двухтысячных она прошла реставрацию и сейчас представляет собой технический музей. При этом станция продолжает вырабатывать электричество на оригинальном оборудовании XIX века, хотя ее мощность и невелика (5 МВт).

Станция продает свою энергию по цене в 3 цента за киловатт-час, но такая выработка энергии практически нерентабельна. Сейчас руководство станции нашло способ повысить рентабельность с помощью майнинга, для этого было закуплено поддержанное оборудование. В итоге стоимость киловатт-часа выросла в три раза, а избытки энергии также продаются в энергосеть.

Руководство станции настроено в отношении биткоина скептически и сразу же продает добытую криптовалюту. Однако подчеркивает, что майнинг осуществляется экологично, с использованием возобновляемого источника энергии.

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Автор: Дмитрий Захаров