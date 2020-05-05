На Харьковщине простились с жестоко убитой девочкой

Провести школьницу в последнюю путь пришли соседи, а также друзья и учителя.

Под Харьковом попрощались с 13-летней девочкой Кристиной Пьяновой, в жестоком убийстве которой подозревают ее родную мать.

Прощальная церемония состоялась после обеда, участники имели маски и придерживались социальной дистанции. Об этом сообщает NewsRoom.

Провести школьницу в последнюю путь пришли соседи, а также друзья и учителя. По словам местных чиновников, мать воспитывала дочь одна, работая на трех работах. Трагедия стала для них настоящим шоком.

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«Ничего не предвещало беды. В тот день Татьяна до одиннадцати работала, Кристина ее встретила, пришла домой в 23:45. А уже через час вышла с головой», – рассказала местная жительница.

По словам женщины, отец в воспитании дочери участия не принимал. Однако сам мужчина это отрицает и уверяет, что виделся с ней за неделю до трагедии. С женой он прожил меньше года. В какой-то момент пара решила сойтись снова, но этого так и не произошло.

«В последний раз, когда я виделся с ребенком, она сказала, что дочь видит насквозь, мол, меня обмануть нельзя, я в глаза смотрю – и вижу, как и кто чем дышит. Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думал. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром купила – а дочка удивилась, мол, откуда ты знаешь?», – вспоминает отец семейства.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором была отрезанная голова человека.

Впоследствии в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы.

В доме он проживает вместе со своей сестрой и ее дочкой. В конце концов полиция установила, что женщина убила свою собственную дочь. Женщину взяли под стражу без возможности залога.