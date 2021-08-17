Задержали имама Раифа Февзиева и активистов Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова и Заура Абдуллаева.

В захваченном Крыму российские оккупанты задержали пятерых крымских татар. Прокуратура Крыма открыла уголовные производства по факту незаконных обысков и задержаний крымских татар.

Об этом сообщает "Крымская солидарность". В частности, сегодня с 4 часов утра в Крыму проходили новые массовые обыски в домах крымских татар мусульман в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя.

"По итогам следственных мероприятий задержаны пять человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева", - говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что четверых доставили в так называемое "Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю", а Раифа Февзиева - в Управление ФСБ в Симферополе.

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"Раиф Февзиев - местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключённых, организаторы ифтаров и массовых мероприятий в своих поселках", - добавили в организации.

В связи с этим, прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополя открыла уголовные производства по факту незаконных обысков и задержаний в Крыму.

Об этом в Facebook сообщил руководитель прокуратуры АРК Игорь Поночовный. По его словам, начато уголовные производства по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса ("нарушение неприкосновенности жилья") и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса ("незаконное лишение свободы").

"Обыски и задержания, происходящие на полуострове, - это продолжением системных преступлений, совершаемых оккупационными властями в течение последних семи лет в отношении граждан Украины", - подчеркнул он.

Поночовный отметил, что после очередных абсурдных приговоров с огромными сроками заключения начинается новая волна репрессий, имея в виду вынесенный вчера приговор фигурантам "алуштинского дела" Хизб ут-Тахрир".

"Конечной целью таких действий является ограничение свободы религии, вытеснение коренного крымскотатарского населения за пределы Крымского полуострова и подавления сопротивления оккупации", - считает глава прокуратуры Крыма.

Обыски у крымских татар

17 августа с 4 часов утра в оккупированном Россией Крыму происходили очередные массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма, а также в Гагаринском и Нахимовском районах Севастополя.

В результате обысков были задержаны пять крымских татар: Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джеббар Бекиров, Заур Абдуллаев и Раиф Февзиев.

Авторы: Виталий Саенко, Антонина Доломанжи