В субботу, 6 февраля, в городе Мукачево, Закарпатской области, затопило кладбище.
Об этом сообщает М-Студио на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в одном из микрорайонов Мукачево – Паланок. Часть кладбища с новыми могилами практически превратилась в болото.
В свою очередь пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области сообщила, что на Закарпатье готовятся к подтоплению из-за сильных дождей и снегопадов.
Читайте такжеВ Киевской области подростки развлекались на кладбище (фото)
"В том микрорайоне протекает река Латорица, и нам передавали прогноз о повышении уровня воды в ней, но выход на пойму ожидается ниже руслом - в районе села Малые Геевцы, это уже Ужгородский район", - сказала она.
На подтопленное кладбище выехали спасатели, инциденту дадут оценку и попытаются откачать воду.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Затащил на кладбище и изнасиловал школьницу: в Сумах задержали педофила (фото)
- В Николаевской области злоумышленник осквернил более 100 могил, в том числе - собственных родственников (фото, видео)
- Вандалы повредили 17 памятников на братской могиле в Херсоне: появились фото последствий
- В Польше пьяный украинец за рулем легковушки влетел в кладбище и повредил 9 могил (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram