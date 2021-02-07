Часть кладбища с новыми могилами практически превратилась в болото.

В субботу, 6 февраля, в городе Мукачево, Закарпатской области, затопило кладбище.

Об этом сообщает М-Студио на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в одном из микрорайонов Мукачево – Паланок. Часть кладбища с новыми могилами практически превратилась в болото.

В свою очередь пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области сообщила, что на Закарпатье готовятся к подтоплению из-за сильных дождей и снегопадов.

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"В том микрорайоне протекает река Латорица, и нам передавали прогноз о повышении уровня воды в ней, но выход на пойму ожидается ниже руслом - в районе села Малые Геевцы, это уже Ужгородский район", - сказала она.

На подтопленное кладбище выехали спасатели, инциденту дадут оценку и попытаются откачать воду.

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Автор: УНИАН