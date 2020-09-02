Дело расследует военная прокуратура.

В Житомире рядом с телом застреленного 17-летнего курсанта военного института нашли предсмертную записку, адресованную девушке.

Читайте такжеВ Житомире в день известный погиб курсант военного института17-летний парень только что поступил на первый курс. Во время учений, на полигоне в палаточном городке курсанту выдали оружие для тренировок и после этого он исчез. Впоследствии тело с огнестрельным ранением нашли возле хозяйственного здания, передает ТСН.

Дело расследует военная прокуратура. Предварительная версия - самоубийство, поскольку была найдена предсмертная записка, в которой говорилось о неразделенной любви.

"Он стоял в одном строю с курсантами, готовились к выходу на огневой рубеж. Получили боеприпасы, как и надо, но потом он ускользнул. Происшествие случилось по независящим от прохождения военной службы причинам. Есть предсмертная записка, обращение к девушке, все вокруг безответной любви", - говорит начальник Житомирского военного института им. С. Королева Александр Левченко.

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Автор: УНИАН