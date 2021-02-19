Как утверждают очевидцы, мужчина зашел со своим товаром в магазин и якобы не смог этого доказать.

В одесском торговом центре сотрудники охранного агентства "Зевс" поиздевались над мужчиной, которого они заподозрили в воровстве.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Подслушано Одесса".

"Опубликуйте, пожалуйста, анонимно. Данное событие происходит в магазине "Таврия-В" в "Афинах". Просто шок, куда смотрит администрация магазина. Бесчеловечность охраны. Вроде бы, мужчина зашел со своим товаром в магазин без чека, и не смог это доказать", - написали очевидцы.

Охранники завели мужчину во внутренний кабинет торгового центра "Афины", где заставили умыться зеленкой.

«Умывайся, бл*дь! Давай, умывайся!», - матом пригрозил один из охранников.

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После этого один из представителей фирмы ударил его. При этом им также помогал неизвестный мужчина в штатском.

В охранной компании ТСН.ua отказались предоставить комментарий, но пообещали опубликовать информацию в своих соцсетях.

В администрации "Таврии-В" ТСН.ua заявили, что инцидент якобы произошел давно, и их работников там вроде как не было.

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Автор: УНИАН