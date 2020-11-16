На место прибыли профильные службы для проверки.

В столице ищут взрывчатку в здании городской государственной администрации.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Только что поступило сообщение о заминировании КГГА. На месте уже работают специалисты соответствующих служб", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно о "заминировании" здания ЦУМ, расположенного неподалеку.

"Минирования" в Киеве: что было ранее

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Автор: Юрий Годован